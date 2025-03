Como, minaccia un 29enne con un coltello per rubargli il monopattino alla stazione: denunciato per rapina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 18enne di origini tunisine è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per tentata rapina e detenzione di armi. L’episodio è avvenuto nella serata del 17 marzo presso la stazione ferroviaria di Como Borghi, dove il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato un uomo con un coltello per rubargli il monopattino.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 22:00 quando una volante dell’U.P.G.S.P. è stata chiamata presso la stazione ferroviaria di Como Borghi. Gli agenti hanno incontrato un uomo di 29 anni di origini pakistane, il quale ha riferito di essere stato minacciato da tre individui mentre si trovava su un treno diretto a Camerlata.

Identificazione dei sospetti

La vittima ha indicato i tre sospetti, tra cui il 18enne tunisino, un 16enne di origini marocchine e una 15enne peruviana. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, evidenziando l’atteggiamento intimidatorio del 18enne che si avvicinava al monopattino della vittima mostrando un coltello.

Sequestro e denunce

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato un piccolo coltello in tasca al 18enne, che è stato sequestrato. Portato in Questura, sono emerse ulteriori notizie di reato a suo carico, tra cui reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. È stato quindi denunciato per tentata rapina e detenzione illegale di armi.

Provvedimenti per i minori

Oltre ai provvedimenti amministrativi in fase di valutazione per il maggiorenne, la 15enne peruviana è stata riaccompagnata in una comunità in provincia di Monza. Per il 16enne marocchino, gli specialisti della Divisione Anticrimine sono ancora alla ricerca di strutture adatte al suo affidamento.

Fonte foto: IPA