Autobus in fiamme a Cappella Maggiore, passeggeri salvi grazie all'autista: come ha evitato la tragedia

Momenti di panico a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso: un autobus di linea ha preso fuoco durante la corsa. Solo grazie alla prontezza dell’autista, che ha accostato e fatto evacuare i passeggeri, si è evitata la tragedia. A bordo c’erano almeno venti persone, molti studenti. Il mezzo è stato distrutto dalle fiamme. Indagini in corso

Autobus in fiamme a Cappella Maggiore

L’incendio del bus si è verificato poco dopo le 7.30 del mattino di lunedì 18 marzo, in via Anzano a Cappella Maggiore (Treviso). Un autobus del trasporto pubblico è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

L’autista ha notato una spia di anomalia accesa sul cruscotto e, subito dopo, del fumo provenire dal vano motore. Senza perdere tempo, ha arrestato la corsa e ha fatto scendere rapidamente i passeggeri.

Questi erano circa una ventina, tra cui diversi studenti. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo, senza ferite e solo molta paura.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Vittorio Veneto e Conegliano vicino Treviso. I pompieri hanno utilizzato liquido schiumogeno per spegnere l’incendio che aveva già avvolto l’intero mezzo.

Le operazioni di raffreddamento e bonifica si sono concluse verso mezzogiorno. Le fiamme hanno causato danni anche al manto stradale e ai cavi dell’illuminazione pubblica lungo la via.

Inoltre la presenza di liquido come olio e i residui del materiale per spegnere le fiamme, hanno reso la circolazione difficile per molto tempo. Molta attenzione è disposta per la circolazione in zona.

Indagini e verifiche

L’azienda di trasporti Mom ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per accertare le cause dell’incendio. Secondo una prima ricostruzione, il guasto sarebbe partito dal vano motore, ma le verifiche sono in corso.

L’autobus, completamente distrutto dalle fiamme, sarà sottoposto a controlli tecnici per ricostruire l’accaduto ed escludere eventuali responsabilità.