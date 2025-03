Incendio a Buccinasco vicino Milano nella piattaforma di A2A, traffico in tilt e lunghe code sulla tangenziale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un incendio è scoppiato a Buccinasco, vicino Milano, in una piattaforma di A2A dedicata allo stoccaggio dei rifiuti. Il rogo, complice anche un incidente stradale, ha anche causato lunghe code sulla tangenziale mandando il traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, secondo cui non ci sarebbero rischi legati alla qualità dell’aria.

Incendio scoppiato a Buccinasco vicino Milano: cosa è successo

Il vasto incendio è scoppiato attorno alle 4 del mattino di lunedì 17 marzo in un sito di stoccaggio dei rifiuti gestito dalla Resmal, che fa parte del gruppo A2A, situato in via Alessandro Volta 14 a Buccinasco, vicino Milano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi. Le operazioni di spegnimento, come reso noto dalla centrale operativa, sono durate quattro ore. Dopo le ore 8, la stessa centrale operativa dei vigili del fuoco ha confermato di aver circoscritto l’incendio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli operatori dell’Ats (Agenzie di tutela della salute) allo scopo di effettuare i rilievi di rito. Stando a quanto riportato da Milano Today, non risultano feriti o persone coinvolte.

L’incendio è esploso in un sito di stoccaggio dei rifiuti gestito dalla Resmal in via Volta a Buccinasco.

Nessun rischio per la qualità dell’aria dopo l’incendio a Buccinasco

A proposito dell’incendio scoppiato a Buccinasco, i vigili del fuoco hanno fatto sapere che, attualmente, non ci sarebbe alcun rischio legato alla qualità dell’aria per quanto riguarda il tipo di rifiuti andati a fuoco.

Nello specifico, in base a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato “materiale cartaceo e cartone pressato”.

Traffico in tilt per l’incendio a Buccinasco vicino Milano

Le fiamme e l’alta colonna di fumo che si è alzata in cielo per l’incendio scoppiato nel sito di rifiuti a Buccinasco erano ben visibili anche dalla Tangenziale Ovest di Milano (A50).

Il traffico sull’arteria è rimasto rallentato in entrambe le direzioni, a causa della curiosità degli automobilisti che hanno frenato la loro corsa per osservare quanto stava succedendo.

Poco prima delle ore 8 si è anche verificato un incidente sulla superstrada, in direzione Nord: all’altezza del chilometro 24.5, nel tratto di strada compreso tra le uscite Ss 412 Val Tidone/Mi Vigentina e Rozzano/Quinto De’ Stampi, c’è stato uno scontro tra veicoli che non ha provocato feriti, ma ha causato una coda di almeno 7 chilometri.