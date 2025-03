Scoperti meccanici e carrozzieri abusivi a Verbania: officine chiuse, maxi multe e clienti nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di quattro sanzioni e sigilli alle attività il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale di Verbania. Quattro individui sono stati scoperti a esercitare abusivamente la professione di meccatronica e carrozziere in diverse località della provincia, causando concorrenza sleale e violazioni ambientali.

Scoperta delle attività abusive

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato alla scoperta di quattro soggetti che operavano senza autorizzazione. Due di loro svolgevano la professione di meccatronica rispettivamente in un garage di Beura Cardezza e in un magazzino di Mergozzo. Un terzo individuo, privo di qualsiasi titolo autorizzativo, esercitava come carrozziere in un capannone nella zona industriale di Gravellona Toce, utilizzando un forno di verniciatura non conforme alle normative ambientali. L’ultimo soggetto operava sia come meccatronico che come carrozziere in un piazzale retrostante un’attività commerciale di Premosello Chiovenda.

Segnalazioni e intervento della Polizia

Gli accertamenti sono stati avviati a seguito di varie segnalazioni da parte di meccanici e carrozzieri regolari, che si erano rivolti alla Polizia Stradale di Verbania lamentando la concorrenza sleale subita. Gli artigiani abusivi, non essendo autorizzati, potevano offrire interventi a prezzi inferiori rispetto al mercato, attirando così un gran numero di clienti.

Sanzioni e conseguenze legali

Dopo un periodo di osservazione, gli agenti hanno messo i sigilli alle attività abusive e comminato a ciascun responsabile una sanzione amministrativa di circa 5.000 Euro, con il sequestro dell’attrezzatura utilizzata per le riparazioni vietate. Tutti e quattro i soggetti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Potranno estinguere il reato pagando una sanzione amministrativa di 6.500 Euro, che nel caso del carrozziere è aumentata di ulteriori 2.500 Euro per le violazioni ambientali.

Sanzioni ai proprietari dei veicoli

Sono stati infine sanzionati anche i proprietari dei veicoli che hanno affidato la riparazione dei loro mezzi alle attività abusive.

Fonte foto: IPA