Officina trasformata in discarica abusiva a Martina Franca: batterie, olio e rifiuti scaricati in strada

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il titolare di un’autofficina a Martina Franca è stato denunciato per presunti reati ambientali. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Taranto in collaborazione con il Nucleo di Vigilanza Ambientale, nell’ambito di controlli mirati a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante i controlli è stato individuato un locale adibito a officina meccanica e centro di revisioni auto nel Comune di Martina Franca. All’interno del deposito sono state rilevate numerose violazioni di natura ambientale, con pezzi di ricambio e attrezzature accatastate direttamente sul pavimento, insieme a numerose batterie auto e altri materiali/rifiuti stoccati alla rinfusa.

Violazioni ambientali riscontrate

In un deposito attiguo, sono stati trovati componenti meccanici, mastelli in plastica imbrattati di sostanze oleose e pneumatici fuori uso, tutti stoccati in modo disordinato. La pavimentazione risultava sporca di acqua mista a sostanze oleose, che confluivano in una condotta con scarico finale sulla pubblica via, senza sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Denuncia e conseguenze legali

Considerata la pluriennale attività dell’officina senza rispetto delle normative ambientali, il titolare è stato denunciato per presunti reati in materia ambientale, tra cui lo scarico di acque assimilabili alle reflue industriali e il deposito incontrollato di rifiuti senza autorizzazione. Si ribadisce che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA