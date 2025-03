Maxi multa a Catania a due club privé, denunciati i presidenti: cosa accadeva nelle serate danzanti illegali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due denunce e sanzioni amministrative per un totale di 23.000 euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Catania. I presidenti di due club privé situati a Pedara e Nicolosi sono stati accusati di aver organizzato serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno condotto accertamenti per verificare la regolarità dei documenti dei circoli privati. Durante i controlli, è stata scoperta una sala da ballo con musica da discoteca e numerosi avventori intenti a ballare e consumare drink alcolici e superalcolici.

Violazioni riscontrate

Le indagini hanno rivelato che le attività dei club erano riconducibili all’esercizio di pubblico spettacolo, con pubblicità su vari siti e ingresso a pagamento. È stata riscontrata la mancanza di regolare tenuta del registro dei soci e l’ingresso indiscriminato degli avventori. Inoltre, i presidenti dei club non avevano le autorizzazioni previste dalla legge per organizzare tali eventi.

Denunce e sanzioni

I presidenti dei club sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver organizzato serate danzanti senza il sopralluogo della Commissione Comunale. Sono stati anche contravvenzionati per la mancanza di licenza del Questore per i pubblici spettacoli e di SCIA comunale per la somministrazione di bevande alcoliche. Al presidente del club di Pedara è stata contestata anche la mancanza di SCIA sanitaria e l’impiego di due addetti alla sicurezza privi di decreto del Prefetto. I buttafuori sono stati sanzionati per aver esercitato senza il relativo decreto.

Fonte foto: IPA