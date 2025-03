Poliziotti sentono odore di hashish, nei guai un 38enne: quanti panetti aveva nel sottosella dello scooter

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 1 arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Livorno, dove un uomo di 38 anni è stato fermato per detenzione di hashish. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 18 marzo, quando il sospettato è stato trovato in possesso di 20 panetti di droga nascosti nel sottosella del suo scooter.

Il controllo in Via del Mare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è iniziata intorno alle ore 15.00 in Via del Mare, dove il personale della Sezione Volanti ha fermato uno scooter con due persone a bordo. Durante il controllo, gli agenti hanno notato il comportamento ansioso del proprietario del mezzo e percepito un forte odore di hashish. Questo li ha spinti a ispezionare il veicolo, scoprendo nel sottosella una busta contenente 4 confezioni in cellophane, ognuna con 5 panetti di sostanza marrone.

Analisi e arresto

Le analisi condotte dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato che la sostanza era hashish, per un peso complessivo di oltre 2 kg. I due individui sono stati quindi accompagnati presso gli Uffici della Questura. Dopo ulteriori accertamenti, è stata esclusa la responsabilità del passeggero, che non era a conoscenza della presenza della droga. Il proprietario del mezzo, un livornese di 38 anni, è stato arrestato in attesa di giudizio per direttissima.

Procedimento penale in corso

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato di Livorno.

