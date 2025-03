Modena, rapina con coltello e fuga in bici nella notte: arrestati due uomini, uno aggredisce i poliziotti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Modena per rapina e lesioni personali nella notte del 20 marzo. Un cittadino tunisino di 28 anni e un cittadino libico di 22 anni sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo un intervento in viale Caduti in Guerra.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata alle ore 2.00 del 20 marzo, quando la Squadra Volante è intervenuta su segnalazione al numero di emergenza 112 NUE. Un giovane era stato vittima di una rapina in via Crispi, dove un gruppo di quattro ragazzi lo aveva accerchiato e derubato del marsupio contenente un telefono cellulare e un mazzo di chiavi.

Intervento e arresti

La vittima ha chiesto aiuto ai militari di Strade Sicure, in servizio presso la Stazione dei Treni, che hanno contattato la Centrale Operativa. Grazie alla geolocalizzazione del cellulare, la Volante è stata indirizzata in viale Caduti in Guerra, all’intersezione con via Reggianini, dove sono stati intercettati due uomini in bicicletta. Uno di loro, il 28enne, ha cercato di disfarsi del marsupio, che è stato subito recuperato.

Ulteriori sviluppi

Il tunisino è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 cm, sequestrato dagli agenti. Le immagini della videosorveglianza cittadina hanno confermato quanto riportato dalla vittima. Durante l’identificazione in Questura, il cittadino libico ha aggredito due agenti, che hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Misure cautelari

Il cittadino tunisino, già noto alle Forze dell’ordine e destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Modena, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere. Per il 22enne libico è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Modena.

Fonte foto: IPA