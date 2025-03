Taranto, droga in casa e sul terrazzo: arrestati una 50enne e un 20enne, vivevano in un fortino dello spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 50 anni e un giovane poco più che 20enne sono stati arrestati a Taranto per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile durante un controllo antidroga nel quartiere Tamburi.

Movimenti sospetti nel quartiere

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti hanno notato un insolito movimento di giovani, molti dei quali noti come tossicodipendenti, presso uno stabile in via Parini a Taranto. Dopo aver avviato servizi di appostamento, hanno osservato una donna e un ragazzo alternarsi all’entrata di un appartamento al piano terra, probabilmente per cedere dosi di sostanze stupefacenti ai clienti.

Perquisizione e ritrovamenti

Decisi a intervenire, i poliziotti hanno atteso il rientro della donna per sorprenderli. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati recuperati in cucina circa 3 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e ritagli di cellophane bianco. Nella stanza del ragazzo, sono stati trovati 17 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo e mezzo, un riscaldatore elettronico e manoscritti con appunti legati all’attività di spaccio.

Ulteriori scoperte sul terrazzo

Il controllo si è esteso al terrazzo dello stabile, dove sono stati recuperati altri 150 grammi di hashish. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e i due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari. Per loro vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA