Teramo, poliziotto si finge un corriere e incastra un giovane: 27enne arrestato per spaccio di droga

Un’operazione antidroga ha portato all’arresto di un giovane di 27 anni a Teramo, sorpreso in possesso di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 21 marzo, durante un servizio mirato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella provincia.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività info-investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo. Gli agenti hanno fatto irruzione nella villetta del sospettato dopo aver effettuato servizi di osservazione e appostamento. Un poliziotto si è finto corriere per distrarre il giovane, mentre altri agenti sono entrati dalla parte posteriore della proprietà.

Ritrovamenti e sequestro

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti circa 2 kg di eroina, mezzo chilo di cocaina e 78 grammi di hashish, nascosti in vari punti della casa. Parte della droga era in un cassetto della camera da letto, mentre altra era occultata in una busta di tela vicino al cancello d’ingresso. Inoltre, sono stati sequestrati due bilancini digitali, una macchina per sottovuoto, materiale per il confezionamento e 3450 euro in contanti.

Conseguenze legali

Secondo l’accusa, le sostanze erano pronte per essere vendute, con un valore di mercato stimato oltre 300.000 euro. L’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Teramo e rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA