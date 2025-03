Scoperto a tenere cocaina ed eroina nel giardino di casa in pieno centro storico a Crotone: 30enne nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 1 arresto e 8 perquisizioni il bilancio di un’operazione antidroga a Crotone. Un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti durante un controllo delle forze dell’ordine.

Operazione antidroga nel centro storico

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il piano di controllo per contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani della movida crotonese è stato intensificato. Il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, in collaborazione con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, ha monitorato soggetti coinvolti nello spaccio e nel consumo di droghe. Durante un’irruzione in un’abitazione del centro storico, gli agenti hanno scoperto 92 grammi di eroina e 40.47 grammi di cocaina nascosti in un giardino. Il proprietario, S.A., di 30 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Perquisizioni e sequestri nel quartiere Acquabona

Nella stessa operazione, il personale delle Volanti, supportato dalla Squadra Mobile, ha effettuato 8 perquisizioni domiciliari nel quartiere “Acquabona”, noto per episodi di accensione di fuochi pirici non autorizzati. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti 7 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. Un furgone Fiat Iveco, privo di assicurazione e revisione, è stato sequestrato. La Squadra Amministrativa sta esaminando la documentazione di un bar-circolo privato nella zona, dove sono state riscontrate irregolarità amministrative.

Controlli e segnalazioni

Durante l’operazione, sono state controllate 70 persone, 78 autovetture e istituiti 7 posti di controllo. Due giovani sono stati segnalati al Prefetto per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.

Fonte foto: IPA