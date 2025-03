Napoli, violenta rissa tra giovani in piazza Vanvitelli: locale chiuso per 20 giorni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stata disposta la sospensione per 20 giorni di un’attività commerciale a Napoli a seguito di una violenta rissa tra giovani in piazza Vanvitelli. Il provvedimento è stato emesso per garantire la sicurezza pubblica.

Intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella notte tra il 15 ed il 16 marzo, gli agenti del Commissariato Vomero sono intervenuti nell’area esterna attrezzata di un esercizio commerciale. Poco prima, una violenta lite tra giovani era scoppiata per futili motivi, lasciando due ragazzi feriti.

Indagini e denunce

L’immediata attività di indagine condotta dagli agenti, insieme alle descrizioni dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha permesso di identificare alcuni dei partecipanti alla rissa. Tre giovani napoletani, di età compresa tra 18 e 19 anni, sono stati denunciati. Tra questi, anche i due feriti che si erano recati all’Ospedale Cardarelli per ricevere cure mediche.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato per prevenire ulteriori pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’obiettivo è quello di evitare che simili episodi possano ripetersi, garantendo così un ambiente più sicuro per la comunità.

Fonte foto: IPA