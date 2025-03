Buttafuori accoltellato al The Club di Milano, il "locale dei vip": colpito alla testa nella rissa all'esterno

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un buttafuori è stato accoltellato nel corso di una rissa all’estero del The Club, noto “locale dei vip” a Milano. Il 32enne, di origini egiziane, è stato ferito alla testa e al fianco da due 18enni italiani. Entrambi gli aggressori, noti alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti, sono stati arrestati. Per l’addetto alla sicurezza, ricoverato al Policlinico, la prognosi resta riservata.

Buttafuori accoltellato davanti al The Club di Milano

Stando alla ricostruzione della vicenda, resa possibile sia grazie alle Forze dell’Ordine intervenute, sia per mezzo della testimonianza dello stesso buttafuori, intorno alle 5 del mattino del 21 marzo, davanti agli ingressi del The Club di Milano, sarebbe scoppiata una rissa.

L’addetto alla sicurezza di origini egiziane è intervenuto nel tentativo di sedare la lite, ricevendo però un colpo di bottiglia alla testa e tre fendenti tra un fianco e la schiena, inferti con un’arma da taglio.

L’aggressione è avvenuta all’esterno del The Club, tra via Moscova e Corso Giuseppe Garibaldi (Milano)

Gli aggressori avrebbero utilizzato un coltello a serramanico con lama da 8 centimetri. L’arma è stata ritrovata e successivamente sequestrata dalle Forze dell’Ordine.

Per sedare la rissa è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, che giunti sul posto hanno trovato diverse decine di persone coinvolte in un violento litigio.

Sembra che la rissa sia scoppiata per motivazioni banali: qualche parola di troppo sarebbe stata pronunciata, complice l’abuso di alcolici.

L’arresto di due 18enni

Le Forze dell’Ordine hanno già arrestato gli aggressori che avrebbero accoltellato il buttafuori all’esterno del The Club.

Si tratta di due giovani di Milano, entrambi di 18 anni e con precedenti penali: tra questi, detenzione abusiva di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I due 18enni sono accusati di tentato omicidio e attualmente detenuti presso il carcere di San Vittore.

Come sta il buttafuori accoltellato

I sanitari intervenuti al The Club di Milano hanno trasportato il buttafuori accoltellato in pronto soccorso.

Il 32enne si trova attualmente ricoverato al Policlinico milanese, dove è giunto in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero stabili e non preoccupanti: non sembra essere in pericolo di vita.

La prognosi, comunque, rimane riservata a causa del colpo ricevuto alla testa.