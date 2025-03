Fermano un ragazzo in pieno centro e gli rubano il giubbotto: arrestati due pregiudicati a Terni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini nigeriani sono stati arrestati a Terni per rapina ai danni di un giovane di 28 anni. L’episodio è avvenuto mentre la vittima passeggiava per le strade della città, quando è stata bloccata e derubata del giubbotto da due uomini. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di fermare i responsabili.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i due uomini, rispettivamente di 30 e 32 anni, hanno precedenti penali e uno di loro era già sottoposto all’obbligo di dimora a Terni per una vicenda legata agli stupefacenti. Durante l’aggressione, i due hanno trattenuto il giovane per le braccia, intimandogli di consegnare il denaro. Le urla di un passante hanno messo in fuga i malviventi, che sono stati però intercettati dai Carabinieri.

Intervento delle forze dell’ordine

Un equipaggio della Sezione Radiomobile, in servizio preventivo nella zona, ha notato i fuggitivi e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccarli. I due sono stati arrestati in flagranza di rapina in concorso e condotti presso la Casa Circondariale locale. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Situazione legale

Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari. Fino a un’eventuale condanna irrevocabile, gli indagati devono essere considerati innocenti.

