Si fingono carabinieri e truffano anziana di Caraffa: simulata inesistente operazione chirurgica, tre arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate a Girifalco per truffa aggravata ai danni di un’anziana donna. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, che ha fermato i sospettati mentre cercavano di ottenere denaro con l’inganno.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i tre arrestati, due fratelli e la moglie di uno di essi, tutti originari e residenti in Campania, avrebbero contattato una vedova di Caraffa, facendosi passare per carabinieri. Hanno raccontato alla donna che sua figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che era necessario un intervento chirurgico costoso per salvarla.

Il piano ingannevole

Facendo leva sulla vulnerabilità della vittima, i truffatori sono riusciti a convincerla a consegnare 1450 euro. Tuttavia, il loro piano è stato sventato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine di Girifalco, che hanno recuperato la somma e arrestato i responsabili.

Conseguenze legali

All’esito del giudizio direttissimo, i due uomini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere, mentre alla donna è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Girifalco.

Fonte foto: IPA