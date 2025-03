Crack nascosto nel contatore del gas e nel bauletto dello scooter: 20enne arrestato per spaccio a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ventenne di Catania è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nel quartiere San Giorgio, dove il giovane è stato colto in flagrante mentre consegnava droga nascosta in un contatore del gas.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante le consuete attività di controllo del territorio, gli agenti della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile di Catania hanno notato un comportamento sospetto nei pressi di un edificio. Un uomo, avvicinato da alcune persone, prelevava degli involucri da un contatore del gas per poi consegnarli.

Il fermo e la perquisizione

Avendo il fondato sospetto di una cessione di sostanze stupefacenti, i poliziotti sono intervenuti fermando il giovane per un controllo. Il ventenne è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti crack, ulteriore marijuana e una somma di denaro, custoditi in una borsa a tracolla.

Scoperte ulteriori sostanze

Un controllo nel contatore del gas ha portato al ritrovamento di 37 involucri di carta stagnola contenenti crack del peso di circa 10 grammi, 12 involucri di marijuana del peso di circa 25 grammi e 2 bilancini elettronici. Anche lo scooter del giovane ha restituito un esito positivo: nel bauletto sono stati trovati 6 involucri di crack del peso di circa 2 grammi.

Misure cautelari

Alla luce di quanto accertato, il ventenne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: IPA