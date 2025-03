Bolzano, scrive insulti contro la polizia sui muri: 23enne bloccata da un agente fuori servizio e denunciata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una 23enne è stata denunciata a Bolzano per imbrattamento e vilipendio delle istituzioni. L’episodio è avvenuto nel fine settimana, quando un poliziotto fuori servizio ha sorpreso la giovane mentre imbrattava un muro con una bomboletta spray.

Intervento del poliziotto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un agente in servizio presso la Questura di Bolzano, mentre era libero dal servizio e impegnato in attività di volontariato, ha notato una persona incappucciata che stava imbrattando un muro e un contatore del gas con vernice gialla. L’agente è riuscito ad avvicinarsi e a bloccare la donna, colta in flagrante mentre scriveva sul muro.

Arrivo della pattuglia

Una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato è giunta immediatamente sul posto, allertata telefonicamente dal poliziotto. La donna, identificata come P. I., una 23enne residente in un comune d’Oltradige e nota esponente del movimento anarco-insurrezionalista, è stata presa in consegna dagli agenti. Sul contatore del gas erano state scritte le cifre “1312”, che nel contesto anarchico richiamano l’acronimo “A.C.A.B.”.

Denuncia e misure di prevenzione

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, P. I. è stata denunciata alla Procura della Repubblica per imbrattamento e vilipendio delle istituzioni. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti della giovane le Misure di Prevenzione Personali previste dal Codice delle Leggi Antimafia, tra cui l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e il Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 3 anni.

