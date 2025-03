44enne ai domiciliari fa visita al vicino di casa a Mendicino: la curiosa giustificazione e l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Mendicino (Cosenza) per evasione dagli arresti domiciliari. L’arresto è avvenuto quando i Carabinieri, durante un controllo, non lo hanno trovato nella sua abitazione, ma presso un vicino nello stesso stabile.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per verificare il rispetto delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Tuttavia, l’uomo non era presente e, dopo una breve ricerca, è stato rintracciato presso l’abitazione di un’altra persona nello stesso stabile.

Le dichiarazioni dell’indagato

In sede di udienza per giudizio direttissimo, l’indagato, curiosamente, ha dichiarato di essersi recato dal vicino per un saluto, convinto che non ci sarebbero stati controlli da parte dei Carabinieri. Nonostante ciò, il Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto su richiesta della locale Procura della Repubblica, applicandogli la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Considerazioni legali

Il comunicato sottolinea il rispetto dei diritti dell’indagato, che deve essere considerato presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Questo avviene nel rispetto del diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Fonte foto: IPA