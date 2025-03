Sesto Fiorentino, pesta la madre e il compagno: in casa aveva quasi un chilo di droga, arrestato 38enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 38enne italiano è stato arrestato a Sesto Fiorentino per detenzione di sostanza stupefacente e lesioni personali. L’episodio è avvenuto la sera del 17 marzo, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in stato di agitazione nel condominio della madre.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 38enne, agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre in via della Pace a Sesto Fiorentino, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri con evidenti tracce ematiche sul corpo e sugli indumenti. L’uomo avrebbe avuto una lite con la madre 56enne e il compagno di lei 61enne, culminata in un’aggressione violenta e nel danneggiamento di mobili e un tavolo in vetro.

Richiesta di aiuto e scoperta di droga

La madre, in cerca di rifugio, ha chiamato il 112 e si è rifugiata presso una vicina di casa. Durante l’intervento, gli agenti hanno scoperto nell’appartamento marijuana per un peso complessivo di oltre 880 gr., un bilancino elettronico e numerosi sacchetti in plastica, presumibilmente utilizzati per il confezionamento della droga.

Conseguenze e misure legali

Le vittime sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale Careggi, riportando lesioni guaribili in 7 giorni per la donna e 21 giorni per l’uomo. L’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Firenze, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere. Si sottolinea che la responsabilità dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del processo, e al momento vige la presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA