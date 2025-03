Gaffe di Ronzulli in Senato, attacco a Renzi a microfono acceso: "Non me ne frega un ca**o di quello che dice"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, mentre stava presiedendo l’Aula, non si è resa conto di avere il microfono aperto e si è lasciata sfuggire un commento sprezzante indirizzato a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. La vicenda ha innescato un polverone sulla senatrice di Forza Italia che, per il momento, non ha commentato l’accaduto a differenza dell’ex premier che ha parlato di “influencer di destra”.

Licia Ronzulli, microfono aperto al Senato e frase sprezzante contro Renzi

Ronzulli, lungo la mattinata di giovedì 20 marzo, stava presiedendo l’Aula. A un certo punto, non essendosi accorta di avere il microfono acceso, ha pronunciato una frase sdegnosa nei confronti dell’ex presidente del Consiglio.

“Non me ne frega un ca**o di quello che pensa Renzi”, ha scandito la vicepresidente del Senato.

Fonte foto: ANSA Il senatore Matteo Renzi

Subito dopo, forse essendosi resa conto della gaffe, pare abbia cercato di correggere leggermente il tiro con un “sì sì, non mi interessa quello che pensa il senatore Renzi”.

Raffaella Paita: “Il Senato è il bar dello sport”

Naturalmente la vicenda ha innescato un polverone. Tra le prime ad aver criticato aspramente la forzista c’è stata la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita che ha rilanciato il video del fuori onda sui social.

“È questo il linguaggio con cui la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Forza Italia) si rivolge a un leader dell’opposizione. Al tempo delle influencer ormai il Senato è il bar dello sport di persone mediocri e volgari. Ronzulli chiederà scusa o dirà ancora “me ne frego”?”, ha scritto Paita.

La reazione di Renzi: “Ecco l’eleganza delle influencer di destra”

Poco dopo è arrivata anche la reazione di Matteo Renzi. Anche l’ex premier, tramite i suoi canali social, ha parlato di “influencer di destra”, oltre a rilanciare il filmato dell’insulto ricevuto.

“Ecco l’eleganza, lo stile, il rispetto istituzionale delle influencer della destra – ha digitato Renzi –. La vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, stamani, mentre parlavo in Aula ha detto questo di me. Questo è il loro modo di rispettare la democrazia parlamentare”.

“Non ti fanno parlare, ti fanno leggi contro, ti aggrediscono. Ma con me cadono male: più mi attaccano, più vado avanti a testa alta. Possono insultarmi, non possono fermarmi”, ha concluso il senatore toscano.