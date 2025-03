Licia Ronzulli ancora contro Matteo Renzi dopo il fuorionda in Senato: "Bullo, ha la spocchia di un guappo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continua lo scontro tra la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli e il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi: dopo lo scambio acceso avvenuto a palazzo Madama, l’esponente di Forza Italia ha prima pubblicato su X un video degli “attacchi personali” ricevuti da Renzi, per poi pubblicare su Instagram un post nel quale ha attaccato direttamente il senatore, definendolo “bullo”.

Lo scontro tra Lica Ronzulli e Matteo Renzi

Nella giornata di ieri – giovedì 20 marzo 2025 – durante una seduta al Senato, la vicepresidente Licia Ronzulli è stata protagonista di un episodio che ha suscitato ampie polemiche.

Mentre presiedeva l’aula, non rendendosi conto di avere il microfono aperto, ha pronunciato una frase volgare nei confronti del senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Non me ne frega un c… di quello che pensa Renzi”.

Fonte foto: ANSA La vicepresidente del senato Licia Ronzulli, che ha attaccato via social il senatore Matteo Renzi

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere presenti in aula e diffuso rapidamente sulle piattaforme online. In particolare, la senatrice Raffaella Paita di Italia Viva ha condiviso il video sui social, criticando duramente il linguaggio utilizzato da Ronzulli: “Al tempo delle Influencer ormai il Senato è il bar dello sport di persone mediocri e volgari”.

Il video della vicepresidente del Senato

Già nella giornata di ieri, la vicepresidente del Senato ha voluto difendersi dalle accuse, pubblicando sul proprio profilo X un video su quanto da lei subìto.

“Sì ok, il fuorionda è scappato ma questo è quello che il Senatore Renzi non vi fa vedere – ha scritto nel post la Ronzulli – Tre ore di attacchi personali continui delegittimando e mancando di rispetto alla presidenza con epiteti detti anche fuori microfono”.

Nel montaggio è possibile vedere il senatore Renzi, alterato per non riuscire a portare avanti il suo discorso, rivolgere alla vicepresidente frasi come “Ci arriva?”, “Le serve un disegnino?”, aggiungendo che a suo dire la Ronzulli non sarebbe consapevole del suo ruolo.

Il post di Ronzulli

Oggi Licia Ronzulli è però tornata alla carica, con un post pubblicato questa volta sul suo profilo Instagram, nel quale ha pubblicato una foto di Matteo Renzi con la scritta “Il bullo”.

“Ecco chi è Matteo Renzi, servo da debole e leone quando si illude di essere forte – ha scritto la vicepresidente – Fulgido esempio di bullismo tra i ‘sacri’ banchi del Parlamento, capace di esprimere giudizi sprezzanti, offensivi e sessisti. Renzi ha avuto la spocchia di un guappo e, a quanto pare, non smette di comportarsi come tale”.

Dopo lo scontro di ieri in Senato, e l’attacco odierno giunto via social, bisognerà aspettare per capire se la polemica tra Licia Ronzulli e Matteo Renzi è terminata o andrà ancora avanti.