Morto a Gaza il leader politico di Hamas Salah al-Bardawil, uccisa anche sua moglie: Israele non si ferma

Nella notte, Israele ha ucciso il leader politico di Hamas Salah al-Bardawil attraverso un raid aereo condotto nella Striscia di Gaza. Durante l’attacco è morta anche la moglie del membro politico palestinese. In particolare, i due coniugi sono deceduti a Khan Younis, nelle prime ore di domenica. La notizia arriva dopo la rottura del cessate il fuoco di martedì scorso e dopo che i colloqui tra le due parti si sono interrotti.

Israele, morto il leader politico di Hamas: chi era Salah al-Bardawil

A riferire che Salah al-Bardawil e sua moglie sono morti nel sud di Gaza sono i media di Hamas e quelli palestinesi. Sui social è diventato virale il video in cui si vede il cadavere insanguinato di al-Bardawil.

Il leader politico di Hamas, nato nel 1959 a Khan Younis, era stato eletto nel Politburo del movimento nel 2021, dopo esserne stato portavoce.

In precedenza, nel 2006, Bardawil era stato eletto al Consiglio legislativo palestinese (Plc) come parte della lista “Cambiamento e riforma” del gruppo. Tredici anni prima, nel 1993, era stato detenuto da Israele.

Gaza dopo i bombardamenti

I bombardamenti dopo la fine del cessate il fuoco

Israele ha ricominciato a bombardare Gaza lo scorso martedì, accusando Hamas di non aver rispettato l’accordo sul cessate il fuoco iniziato il 19 gennaio. Dopo quasi due mesi di relativa tranquillità, sono ripresi i raid e gli attacchi militari.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha più volte detto pubblicamente che il fine principale della guerra è annientare Hamas come forza militare e governativa. Ha quindi aggiunto che lo scopo della nuova offensiva è far sì che il gruppo liberi gli ostaggi israeliani.

Tra le persone morte negli attacchi di martedì figurano il capo del governo de facto di Hamas, Essam Addalees, e il capo della sicurezza interna, Mahmoud Abu Watfa, oltre a diversi altri funzionari.

Raid anche in Libano

I funzionari sanitari palestinesi hanno reso noto che almeno 400 persone, più della metà delle quali donne e bambini, sono state uccise nei bombardamenti di cinque giorni fa.

Nel weekend oltre 200 obiettivi sono stati bersaglio degli israeliani nella Striscia, ma anche in Libano e Siria.

Nella giornata di sabato l’Idf ha infatti organizzato nuovi raid aerei e fuoco di artiglieria sul Libano del Sud dopo che nel nord di Israele l’insediamento di Metulla è stato colpito dai razzi lanciati da Hezbollah la cui paternità, però, è stata negata dal gruppo sciita.