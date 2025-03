'Ndrangheta, pioggia di arresti in diverse città d'Italia: maxi operazione dei Ros, sequestro milionario

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 17 arresti il bilancio di un’operazione condotta dai militari del Ros in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori”. L’operazione ha colpito diverse aree tra cui Milano, Verona, Bolzano, Napoli, Perugia e Caltanissetta, ed è stata eseguita su ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Gli arresti sono stati effettuati per reati di associazione di tipo ‘ndranghetistico, estorsione, usura e reati in materia di armi, tutti con l’aggravante mafiosa.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e ha coinvolto anche la Procura della Repubblica – DDA di Trento. L’attenzione si è concentrata su un imprenditore originario di Isola Capo Rizzuto e sul suo entourage, sospettati di essere al centro di un complesso circuito di illeciti fiscali attraverso false fatturazioni.

Indagini e sequestri

Le indagini, coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno permesso di ricostruire i legami associativi-mafiosi dell’imprenditore, ipotizzandone l’appartenenza al locale di ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto. Sono stati eseguiti 13 decreti di perquisizione e un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 23 soggetti e delle società a loro riconducibili, per un valore complessivo di 25 milioni di euro.

Proiezioni Economico-Criminali

Le investigazioni hanno evidenziato come l’organizzazione criminale abbia utilizzato imprese legate al sodalizio per favorire l’organizzazione stessa e gli associati detenuti. Le attività economiche, gestite attraverso prestanomi e figure professionali, hanno permesso di drenare denaro verso le casse dell’organizzazione mediante crediti fiscali fittizi e operazioni di “fusione per incorporazione”.

Ulteriori sviluppi

Nel contesto dell’operazione, sono in corso ulteriori attività per l’esecuzione di una misura precautelare emessa dalla Procura Distrettuale di Venezia. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Fonte foto: IPA