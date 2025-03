Omicidio-suicidio a Napoli in via don Bosco, l'ipotesi sulla morte di marito e moglie ucraini trovati in casa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In un appartamento situato in via Don Giovanni Bosco a Napoli, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una coppia di coniugi di origine ucraina. La tragica scoperta è avvenuta nel pomeriggio, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto. Indagini in corso, si fa strada l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

La coppia morta a Napoli

Nel pomeriggio di oggi – venerdì 20 marzo 2025 – un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati ritrovati privi di vita in un’abitazione di via don Giovanni Bosco, a Napoli.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Il Mattino, si tratterebbe di due coniugi di origine ucraina residenti nel capoluogo campano: una donna di circa 45 anni e un uomo di circa 51 anni.

La scoperta dei due corpi è stata fatta dalla figlia della coppia, che avrebbe poi avvertito le Forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti quindi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vasto.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Intervenuti sul posto il personale sanitario, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Scientifica, che da subito hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica di quanto accaduto nell’appartamento.

Come riportato da Napoli Today, a scoprire i corpi già privi di vita è stata la figlia dei due coniugi, una ragazza nata nel 2007, che una volta rientrata a casa di sarebbe trovata davanti la madre, riversa a terra e già morta.

Vicino a quello della donna, la figlia avrebbe poi visto un martello, che potrebbe essere l’arma del delitto, e il padre, che si sarebbe tolto la vita impiccandosi. L’ipotesi di un omicidio-suicidio è al momento una delle piste seguite dagli investigatori.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti, oltre ad effettuare i rilievi sulla scena del crimine, hanno anche ascoltato come testimoni alcuni vicini della coppia.

Come riportato da Napoli Today, l’uomo e la donna deceduti sono stati descritti come “una coppia tranquilla”, che non ha mai creato problemi all’interno dello stabile.

Il medico legale, al lavoro all’interno dell’appartamento, avrebbe confermato la morte violenta della donna, avvenuta in seguito a un’aggressione.