Tenta il suicidio bevendo candeggina a Santa Maria Capua Vetere davanti ai carabinieri e inizia a collassare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato sventato un tentativo di suicidio grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 39 anni del casertano è stato soccorso dopo aver ingerito candeggina in aperta campagna. La richiesta di aiuto è giunta nella tarda mattinata di ieri dalla fidanzata dell’uomo, che ha allertato i militari attraverso il numero di emergenza 112.

La chiamata d’emergenza

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la fidanzata del 39enne ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, esprimendo forte preoccupazione per l’allontanamento dell’uomo dalla sua abitazione con una bottiglia di candeggina e l’intenzione di togliersi la vita. Le pattuglie, informate dei dettagli dell’auto e dell’uomo, hanno iniziato immediatamente le ricerche.

Il ritrovamento e l’intervento

Mentre le pattuglie perlustravano il territorio, una chiamata dell’aspirante suicida ha confermato le sue intenzioni. Il militare al telefono ha cercato di dissuaderlo e, grazie al costante contatto con le pattuglie, l’auto è stata localizzata in via Brennero. Non trovando l’uomo a bordo, i Carabinieri hanno proseguito a piedi, individuandolo seduto su un tronco in un terreno vicino.

Il salvataggio

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di ingerire ulteriore candeggina, ma un Carabiniere è riuscito a strappargli la bottiglia quasi vuota dalle mani. Poco dopo, il 39enne ha mostrato segni di collasso. In attesa dell’arrivo del personale sanitario del servizio 118, i militari hanno eseguito le prime manovre salvavita, permettendo di affidarlo alle cure mediche.

Le condizioni attuali

I sanitari, dopo aver confermato i sintomi dovuti all’ingestione del corrosivo, hanno trasportato l’uomo in codice rosso presso l’ospedale di Caserta, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Per ulteriori dettagli sulla città, visita il sito: Caserta.

Fonte foto: IPA