Caro cacao e Pasqua salata col prezzo di dolci in aumento, rialzo per uova e colombe: i costi rispetto al 2024

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Per i consumatori italiani ​la Pasqua 2025 si preannuncia più costosa, con aumenti significativi nei prezzi dei dolci tradizionali come uova di cioccolato e colombe. Secondo un’indagine del Codacons, i rincari rispetto al 2024 sono attribuibili principalmente all’aumento dei costi delle materie prime, in particolare cacao e burro, oltre che alle tensioni nel settore energetico che hanno incrementato i costi di produzione. ​

Prezzi dei dolci per Pasqua in aumento

Pasqua “salata” per i consumatori italiani: le uova di Pasqua hanno difatti registrato un incremento medio del 29,8% rispetto allo scorso anno. In alcuni casi, per marchi di fascia medio-alta, il prezzo per singola confezione supera i 22 euro, equivalenti a oltre 70 euro al chilogrammo.

Anche le uova destinate ai bambini hanno subito rincari significativi: il classico Kinder Gran Sorpresa da 150 grammi è passato da 11,99 euro nel 2024 a 12,99 euro nel 2025, segnando un aumento dell’8,3%. Per altri marchi con licenze legate a personaggi popolari tra i più giovani, gli aumenti arrivano fino al 33%. ​

Fonte foto: iStock Caro cacao, aumentano i prezzi dei dolci di Pasqua

Le colombe pasquali non sono esenti da questi aumenti. Le versioni classiche hanno visto un incremento dei prezzi compreso tra il 6% e il 9% rispetto al 2024. Le varianti farcite al cioccolato, come quelle con gocce di cioccolato, glasse o creme al cacao, hanno subito aumenti più marcati, oscillando tra il 18% e il 36%

I motivi del caro cacao

L’aumento dei prezzi del cacao è una delle principali cause dei rincari dei dolci pasquali. Le quotazioni del cacao hanno raggiunto il record di 12.000 dollari per tonnellata a fine 2024 e attualmente si attestano intorno agli 8.000 dollari, rispetto ai 2.900 dollari del marzo 2023, segnando un incremento di oltre il 175%.

Una delle cause sono le condizioni climatiche avverse in Africa occidentale, principale area di produzione del cacao, hanno portato a raccolti disastrosi. Paesi come Ghana e Costa d’Avorio, che insieme coprono circa il 60% della produzione mondiale, hanno affrontato siccità prolungate e piogge torrenziali che hanno danneggiato le colture. A ciò si aggiungono le malattie delle piante, che hanno ulteriormente compromesso i raccolti. ​

Anche il burro, ingrediente fondamentale per la produzione delle colombe pasquali, ha registrato aumenti significativi. Secondo gli ultimi dati della Commissione Europea, il prezzo del burro è aumentato dell’83% su base annua, con quotazioni che hanno superato gli 8.300 dollari per tonnellata.

L’impatto sui consumatori

L’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici avrà inevitabilmente ricadute sui consumatori, che si trovano già a dover affrontare spese più elevate per i tradizionali dolci pasquali.

Il tutto potrebbe portare a una diminuzione della domanda o a una ricerca di alternative più economiche, con le aziende del settore dolciario che potrebbero essere costrette a rivedere le proprie strategie, sia in termini di produzione che di pricing, per adattarsi a questo “nuovo” mercato.