Nuovo aumento delle accise di benzina e diesel, cambiano i prezzi: quanto costa fare un pieno

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che attua la delega fiscale sulle accise dei carburanti. Oggi le accise sono pari a 62 centesimi al litro per il gasolio dei veicoli diesel e 73 per la benzina. Il “riallineamento” previsto dal Governo prevede l’aumento di 5,5 centesimi al litro per il gasolio e di una diminuzione della stessa misura sulla benzina, da attuarsi nell’arco di 5 anni con aumenti annuali tra 1 e 1,5 centesimi.

Il riallineamento delle accise

Ad oggi, l’accisa sulla benzina è di 72,8 centesimi al litro, quella sul gasolio di 61,7 centesimi.

Per colmare la distanza di 11,1 centesimi, e dunque effettuare l’auspicato “riallineamento” si punta a un importo di 67,25 centesimi per entrambi i carburanti.

Fonte foto: iStock Stazione di servizio

Il che prevede un aumento di 5,5 centesimi al litro per il gasolio e una equivalente riduzione per la benzina.

Gli aumenti e le diminuzioni saranno raggiunti nel corso di cinque anni, con un aumento annuale compreso tra 1 e 1,5 centesimi.

Un intervento bilanciato sulla carta ma che porterà a un ingente aumento del gettito complessivo nell’erario.

Sebbene il gasolio costi meno, è venduto in Italia in quantità di molto superiore alla benzina.

Stando ai dati Unem, nel 2024, sono stati acquistati 12,3 miliardi di litri di benzina, contro i quasi 28,8 miliardi di litri di gasolio.

Quanto costeranno diesel e benzina

Al netto delle specifiche di ogni singolo mezzo, considerando le accise e l’aumento dell’Iva, il pieno a un’auto diesel potrebbe costare tra i 60 e i 90 centesimi in più al primo aumento.

Si tratta di un importo che oscilla tra i 15 e i 20 euro in più nel primo anno se si ipotizzano due pieni al mese.

Dopo il quinquennio, con un aumento di 5,55 centesimi, ogni automobilista potrebbe spendere tra i 70 e i 90 euro in più all’anno per il rifornimento di un’auto diesel.

Chi guida un mezzo a benzina, al contrario, andrà a incontro a un risparmio dello stesso importo.

La mossa in linea con il Pnrr

L’adeguamento delle accise rientra tra gli impegni concordati nel Pnrr.

L’importo delle accise sarà fissato di anno in anno da una commissione interministeriale che include Ambiente, Economia, Trasporti e Agricoltura.

La misura, voluta dall’Unione europea, ha come obiettivo la riduzione dei sussidi verso i carburanti più inquinanti.