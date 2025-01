Accise sul gasolio e prezzi delle sigarette in aumento, il Governo Meloni nega e parla di "riallineamento"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovi rincari in arrivo per gli italiani, in particolare per i fumatori e per chi possiede un’auto diesel. Il 23 gennaio è infatti scattato un aumento dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato. Mentre la Commissione Finanze del Senato ha dato il via libera all’aumento delle accise sul gasolio, contenuto in un prossimo decreto. Per il governo Meloni però si tratta solo di un “riallineamento“, che genererà nuove entrate per le casse dello Stato.

Aumento dei prezzi per le sigarette

Giovedì 23 gennaio 2025 è entrato in vigore un nuovo aumento dei prezzi per le sigarette, ma anche per il tabacco trinciato e per i sigari.

I rincari per le bionde non riguardano tutte le marche e non sono gli stessi per ogni prodotto, variano da 0,10 a 0,30 centesimi a pacchetto.

L’aumento dei prezzi è stato comunicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli con un avviso sul suo sito, dove è anche possibile consultare i nuovi prezzi di ogni marca.

Gli aumenti sono stati decisi dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023 e poi ritoccati dalla Manovra 2024 che ha previsto un incremento delle accise sulle sigarette nelle sue diverse componenti.

Accise sul gasolio in aumento

Annunciato da mesi dal governo, prende ora forma l’aumento delle accise sul gasolio.

Fonte foto: ANSA

La commissione Finanze del Senato, seguita poi da quella della Camera, ha dato parere favorevole al decreto legislativo sulle accise, inserendo come condizione un “allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina”.

Il testo è ora atteso al Consiglio dei ministri per l’approvazione finale e verrà tradotto in un decreto interministeriale.

Nel concreto la misura prevede l’aumento graduale delle accise sul gasolio, partendo da 1-2 centesimi, e un calo della stessa misura di quelle sulla benzina. Per arrivare poi a renderle identiche nel 2030.

Maggiori entrate per lo Stato

Dato che si vende molto più gasolio rispetto alla benzina, la misura comporta un aumento delle entrate nelle casse dello Stato. Stando ai dati dell’Unione petrolifera (Unem) nel 2024 in Italia sono stati venduti quasi 28,8 miliardi di litri di gasolio e 12,3 miliardi di litri di benzina.

Stando alle stime di Quattroruote, lo Stato otterrà maggiori entrate per 100 milioni di euro nel primo anno, che saliranno gradualmente fino a 500 milioni nel 2030, quando le accise di gasolio e benzina saranno allineate.

Il Governo Meloni parla di “riallineamento”

La mossa del Governo Meloni non piace alle opposizioni e alle associazioni dei consumatori.

“Nel solito modo furbesco il governo, dopo aver negato per settimane di volerlo fare, aumenta le accise sul diesel”, ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Una mazzata per gli automobilisti italiani e per il settore dell’autotrasporto”, ha detto il senatore M5s Marco Croatti. “Giorgia Meloni, che nel 2022 si elevò a vestale dell’abolizione delle accise sui carburanti, oggi si ripresenta in veste di ‘miss salasso'”.

Mentre il Codacons ha definito una “stangata” l’aumento delle accise, stimando in 245 milioni di euro all’anno l’aggravio di spesa complessivo a carico dei proprietari di auto a gasolio.

Il Governo Meloni respinge le accuse sostenendo che si tratta soltanto di un “riallineamento” che “risponde ad una precisa esigenza di tutela ambientale”.

“Non c’è alcun aumento delle accise sui carburanti”, ha detto Antonio Trevisi di Forza Italia, relatore del decreto. “C’è, invece, un doveroso disallineamento sulla base del principio che chi meno inquina, meno paga”.