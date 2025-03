Quando si può fare domanda per il Bonus Nascita 2025 e requisiti Isee per la Carta Nuovi Nati da 1200 euro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Bonus nascita 2025, ovvero la Carta Nuovi Nati (nota anche come Bonus Bebè) vedrà aprirsi a breve la finestra per le domande. Il beneficio è destinato ai genitori che abbiano avuto o adottato un figlio nel 2025 e che rispettano alcuni requisiti. L’importo, che potrebbe arrivare fino a 1200 euro, verrà erogato tramite una carta prepagata per acquisti legati ai bambini.

Bonus nascita, come funziona e a chi spetta

L’introduzione della Carta Nuovi Nati, conosciuta anche come Bonus nascita 2025, è ormai imminente. Questa misura di supporto spetta ai genitori che, nel 2025, avranno avuto o adottato un bambino, a condizione che l’Isee non superi i 40mila euro.

Il valore dell’aiuto potrebbe arrivare fino a 1200 euro, con l’erogazione prevista per il mese successivo alla nascita o adozione del bambino.

Fonte foto: iStock

Il bonus è destinato ai genitori che hanno avuto o hanno adottato un bambino o una bambina nel 2025

I requisiti per richiedere la Carta Nuovi Nati

Per ricevere il bonus, che sostituisce il vecchio bonus bebè ormai integrato nell’Assegno unico, bisognerà soddisfare alcuni requisiti.

Il richiedente dovrà essere cittadino italiano, europeo o avere un permesso di soggiorno regolare in Italia. Inoltre, sarà necessaria la residenza in Italia, sebbene non sia chiaro se questo si applichi solo al genitore che fa domanda o anche al neonato.

Per evitare che chi riceve l’Assegno unico perda il diritto a ottenere questo nuovo bonus, le relative entrate non saranno prese in considerazione nel calcolo dell’Isee, almeno per questa misura.

A quanto ammonta il Bonus nascita

L’importo del bonus bebè non è ancora definitivo. Sebbene alcune fonti indichino un importo fino a 1200 euro, la legge di bilancio prevede un importo una tantum di 1000 euro, con il valore che potrebbe dipendere dalle richieste.

Il governo ha allocato 330 milioni di euro, che dovrebbero bastare per circa 30mila persone, ma con circa 8,5 milioni di famiglie idonee, potrebbe non essere sufficiente.

I fondi saranno erogati tramite una carta prepagata, utilizzabile solo in negozi convenzionati in Italia, per acquistare prodotti per bambini. Se le domande supereranno le risorse, l’importo potrebbe essere ridotto o i requisiti modificati.

Quando si può fare domanda per il Bonus Bebè

L’attivazione del Bonus Nascita ha subito dei ritardi, simili a quelli del bonus asilo nido, e al momento non sono ancora disponibili le informazioni ufficiali dell’Inps su quando e come si potrà fare domanda.

Secondo indiscrezioni a fine marzo potrebbero arrivare ulteriori informazioni, con una circolare dell’Inps che potrebbe fornire tutti i dettagli necessari, seguita dall’avvio ufficiale delle richieste. Tuttavia, non c’è certezza che ciò avvenga nei tempi preventivati.

Per quanto riguarda il bonus asilo nido, che si trova in una situazione simile, la circolare è stata pubblicata recentemente, ma non è ancora chiaro quando verranno aperte le domande, anche se si prevede che accada a breve.