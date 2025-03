Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2025, l'Inps concede fino a 3600 euro in base all'Isee

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Bonus asilo nido 2025, al via le domande per presentare la richiesta sul sito dell’Inps. Una nuova circolare ha spiegato nel dettaglio come funziona e a chi è rivolto. L’incentivo è più ingente per le famiglie con i bambini nati dal 2024. La novità riguarda la somma massima annua che diventa di 3600 euro.

Bonus asilo nido 2025, come fare domanda

Per poter presentare la domanda, i genitori dovranno accedere alla piattaforma online dell’Inps, immettendo le proprie credenziali digitali come SPID, CIE o CNS. In alternativa, sarà possibile rivolgersi a un patronato per avere assistenza nei passaggi.

Il fine è quello di ottenere un rimborso delle rette di gennaio, febbraio e marzo, allegando le ricevute. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.

Chi può richiedere il bonus

I destinatari del bonus sono i genitori che hanno figli di età inferiore a tre anni, regolarmente iscritti ad asili nido pubblici o privati. Forme di supporto presso l’abitazione sono incluse nel bonus per bambini con gravi patologie cronache, come stabilito dall’articolo 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.

Un genitore di un minore con l’età sopra descritta può presentare la domanda ma deve essere un cittadino comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno.

Non sarà più necessario avere un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni per accedere all’importo massimo.

Gli importi, suddivisi in rate mensili

3.000 euro in caso di ISEE fino a 25.000,99 euro;

fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro;

da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro nei casi di ISEE superiore a 40.000 euro o non calcolabile.

3.600 euro con un ISEE fino a 40.000 euro;

fino a 40.000 euro; 1.500 euro con ISEE superiore a 40.000 euro o non calcolabile.