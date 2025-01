Bonus asilo nido 2025 in aumento per le famiglie, conta l'ISEE: chi può richiederlo, entro quando fare domanda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato confermato anche per il 2025 il bonus asilo nido, una misura di sostegno per le famiglie con figli di età inferiore a 3 anni e che frequentano l’asilo nido, pubblico o privato. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto diverse novità per il bonus, a partire dagli importi e dai requisiti, che estendono la platea dei beneficiari e aumentano i contributi erogati.

Bonus asilo nido: cos’è e come funziona

Introdotto nel 2016 e rinnovato di anno in anno, il bonus asilo nido consiste in un contributo per le famiglie erogato dall’INPS per il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati.

Per poter beneficiare del bonus le famiglie devono rispettare i seguenti requisiti:

essere residenti in Italia;

avere un figlio a carico di età inferiore ai 3 anni;

essere cittadini dell’Unione Europea o possedere un permesso di soggiorno regolare.

Il bonus spetta anche ai genitori di un minore adottato o in affido temporaneo e di bambini con gravi patologie croniche che necessitano di supporto domiciliare.

Le novità nel 2025

Con la Manovra 2025 il governo ha introdotto diverse novità per il bonus asilo nido.

Innanzitutto il limite di spesa complessivo è stato aumentato di 5 milioni di euro, permettendo così a più famiglie di beneficiare di questo importante supporto economico.

Nel 2024 era previsto un incremento del bonus per i nuclei familiari con nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2024 o con almeno un figlio sotto i 10 anni. La recente Manovra ha ora eliminato il requisito di un ulteriore figlio di età inferiore ai dieci anni per ottenere il bonus maggiorato.

Nella Legge di Bilancio 2025 c’è poi un’altra novità che può influenzare l’erogazione del bonus asilo nido: l’importo dell’Assegno unico per i figli a carico non deve essere considerato nel calcolo dell’ISEE.

Pertanto, essendo il bonus nido basato sull’ISEE, le famiglie beneficiarie potrebbero ottenere importi maggiori.

Contributo in base all’ISEE

L’importo massimo che si può ottenere con il bonus asilo nido resta invariato, 3.600 euro all’anno. Il contributo dipende dal reddito della famiglia, calcolato sulla base dell’ISEE minorenni.

Ecco gli importi specifici:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro: 3.000 euro all’anno , importo mensile massimo 272,73 euro per 11 mesi;

, importo mensile massimo 272,73 euro per 11 mesi; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: 2.500 euro all’anno , importo mensile massimo 227,27 euro per 112 mesi;

, importo mensile massimo 227,27 euro per 112 mesi; ISEE minorenni da 40.001 euro: 1.500 euro all’anno, importo mensile massimo 136,37 euro per 11 mesi.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 è previsto un incremento del bonus, che porta gli importi massimi erogabili a 3.600 euro all’anno con ISEE fino a 40 mila euro e a 1.500 euro all’anno con ISEE superiore a 40 mila euro.

Se l’ISEE minorenni non viene presentato o contiene omissioni o difformità, l’importo massimo riconosciuto sarà di 1.500 euro.

Come e quando presentare domanda

Per ottenere il bonus asilo nido bisogna presentare l’apposita domanda sul sito dell’INPS, nell’apposita sezione: per raggiungerla basta inserire “bonus Asilo nido” nella barra di ricerca.

Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali con SPID, CIE o CNS si deve seguire il processo di compilazione della domanda, inserendo i dati richiesti.

È possibile partire da una domanda precompilata creata dal sistema (quindi da verificare ed eventualmente modificare) o crearne una nuova.

Oltre ai vari dati, durante la procedura il sistema chiederà di caricare la documentazione necessaria, relativa all’iscrizione al nido e al pagamento della retta.

Come ogni anno, la domanda va presentata entro la fine dell’anno, quindi entro il 31 dicembre 2025, per ottenere il rimborso delle rette da gennaio a dicembre 2025.

Sul sito dell’INPS sono disponibili vari video tutorial che rispondono a dubbi degli utenti e spiegano come risolvere eventuali problemi.