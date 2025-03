Jet spia russo verso lo spazio aereo Nato, intercettato e cacciato dagli Eurofighter tedeschi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un aereo spia russo è decollato da Kaliningrad e si è diretto verso le coste tedesche mantenendo i propri segnalatori spenti. È stato intercettato da due Eurofighter poco prima di entrare nello spazio aereo della Germania, e quindi della Nato. Il velivolo è stato scortato fino all’exclave russa.

Aereo spia russo verso la Germania

La testata tedesca Bild ha riportato che attorno alle 9:14 di mattina del 27 marzo i sistemi di sorveglianza aerea dell’esercito tedesco hanno rilevato un’attività anomala nell’exclave di Kaliningrad, territorio russo al confine tra Polonia e Lituania, sul mar Baltico.

Poco dopo è stato lanciato un allarme: i militari avevano il sospetto che un aereo non identificato si stesse avvicinando alle coste della Germania. Due Eurofighter si sono quindi alzati in volo per intercettarlo.

Un aereo da guerra russo

Attorno alle 9:50 i due caccia hanno confermato l’individuazione, prima attraverso radar e poi per contatto visivo diretto, di un velivolo russo, un aereo spia del tipo Ilyushin Il-20M, nome in codice Nato: “Coot-A”.

Aereo intercettato e scortato in Russia

I due caccia tedeschi hanno quindi iniziato a seguire l’aereo russo, con l’intenzione di allontanarlo dalle coste della Germania e attendere un suo ritorno verso la base russa da cui era partito.

Bild riporta che, secondo i militari, tutta la strumentazione segnaletica del velivolo, dai radar ai transponder, era completamente disattivata e che questo lo rendeva un pericolo per la circolazione degli aerei civili nella zona.

Dopo un breve volo, il jet russo ha cominciato a fare nuovamente rotta verso la propria base. Gli Eurofighter lo hanno scortato fino al suo rientro nello spazio aereo della Russia.

Tentativo di spionaggio o test

I due aerei tedeschi hanno eseguito quello che in gergo si chiama scramble, vale a dire un decollo di emergenza di uno o più caccia per intercettare una minaccia in avvicinamento.

Questo tipo di operazioni spesso viene causato, anche in tempo di pace, da provocazioni o veri e propri test delle difese nemiche. L’avvicinamento di velivoli allo spazio aereo di Paesi non alleati è una pratica piuttosto comune.

Non è comune che questo venga fatto con un aereo spia. Non è quindi escluso che quella russa fosse una vera e propria operazione di spionaggio del territorio tedesco, scoperta e quindi fallita.