Bonus Nido 2025 Inps, le novità dall'Isee agli importi: come presentare la domanda

Sarà possibile presentare fino al 31 dicembre le domande per avere accesso al bonus nido 2025 dell’Inps. La richiesta può essere fatta sia telematicamente, attraverso il portale dell’Inps, oppure tramite il supporto di un patronato. I fondi stanziato possono essere utilizzati per coprire le stese relative agli asili nido pubblici e privati.

Cos’è il bonus Nido 2025

Il bonus Nido 2025 è un sostegno economico destinato alle famiglie per la copertura delle spese relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure per l’assistenza domiciliare di minori affetti da gravi patologie croniche.

La misura è stata confermata anche per quest’anno, con novità riguardanti l’Isee e gli importi massimi riconosciuti. Secondo quanto stabilito dalla circolare Inps n. 60 del 20 marzo 2025, l’importo massimo varia a seconda della fascia ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino.

Fonte foto: iStock Bonus Nido 2025 Inps: le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre

Nello specifico, per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 le fasce previste sono:

Isee fino a 25.000 euro: contributo massimo di 3.000 euro annui;

Isee tra 25.001 e 40.000 euro: contributo massimo di 2.500 euro annui;

Isee superiore a 40.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro annui.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, invece:

Isee fino a 40.000 euro: contributo massimo di 3.600 euro annui;

Isee superiore a 40.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro annui.

Come presentare la domanda

La domanda per il Bonus Nido 2025 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematici, attraverso il portale web dell’Inps (accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS), oppure rivolgendosi a un ente di patronato:

Nella domanda, il richiedente dovrà specificare se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato e indicare la denominazione e il codice fiscale della struttura, gli estremi del provvedimento autorizzativo (in caso di strutture private) e le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio.

Per il contributo relativo all’assistenza domiciliare, è necessario allegare un certificato rilasciato dal pediatra che attesti l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica.

Quando fare domanda all’Inps per il bonus Nido 2025

Le domande per il Bonus Nido 2025 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, è consigliabile presentare la richiesta il prima possibile, poiché il contributo viene erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili (per il 2025 si tratta di 937,8 milioni di euro, che salgono a 1.028,8 milioni per il 2026).

L’Inps provvede all’erogazione mensile del bonus una volta ricevuta la documentazione necessaria e verificata l’effettiva presenza del minore nell’asilo nido o la necessità di assistenza domiciliare. In caso di incompletezza della documentazione o mancanza dei requisiti, il beneficio non viene riconosciuto per i mesi non coperti.