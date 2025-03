Sorpresa per motocicli e ciclomotori con l'ecobonus: prenotazioni al via, a chi è rivolto e come fare domanda

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Riparte l’ecobonus, ma soltanto per i motocicli e i ciclomotori. Sconti fino al 30% del prezzo finale saranno applicati sui veicoli a due ruote che rispettano determinate norme sulle emissioni. Il bonus è rivolto ai concessionari, che applicheranno poi lo sconto direttamente al momento della vendita.

Riparte l’ecobonus

A partire dalle 10:00 di mattina del 18 marzo, sul sito del Ministero per le Imprese e il Made in Italy è possibile richiedere l’ecobonus per ciclomotori e motocicli a basse emissioni di gas serra.

Il sussidio è dedicato esclusivamente ai veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Sono quindi escluse le automobili e i veicoli commerciali e pesanti di ogni tipo. Saranno coinvolti anche i ciclomotori e motocicli non elettrici, ma con uno sconto ridotto.

Fonte foto: ANSA Il ministro Urso

Il bonus può arrivare fino al 30% del prezzo del mezzo, oppure a 3mila euro, 4mila in caso di rottamazione di un ciclomotore o motociclo inquinante, di categoria Euro 0 fino alla Euro 3. Per i veicoli con emissioni comprese tra 21 e 120 g/km di CO2, il contributo è pari al 20% del prezzo finale.

Chi può accedere all’ecobonus

Sono i concessionari che vendono questo tipo di veicoli a dover chiedere l’ecobonus al ministero. Per l’utente questo si trasformerà direttamente in uno sconto sul prezzo finale al momento dell’acquisto.

La data ultima per richiedere il bonus è il 31 dicembre 2025, oppure l’esaurimento delle risorse disponibili, in totale 30 milioni di euro. A otto ore dall’avvio dell’iniziativa rimangono disponibili 25,9 milioni di euro.

L’intervento è volto a rendere meno inquinante il parco moto italiano e ad aiutare il settore. Secondo le stime, l’incremento delle vendite dovrebbe essere attorno al 15-20%.

Perché non tornerà il bonus sulle auto

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha spiegato che l’ecobonus non verrà rinnovato dopo la fine questa misura, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi all’acquisto delle automobili.

“Abbiamo chiesto per primi all’Europa che un piano incentivi alla domanda sia realizzato, invece, a livello europeo“, ha dichiarato Urso.

“Un modo per incentivare in modo omogeneo e costante l’acquisto di veicoli ecologicamente sostenibili, non necessariamente elettrici, e questa nostra indicazione si sta facendo strada a Bruxelles” ha concluso il ministro.