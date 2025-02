Sigfrido Ranucci e Report querelati dal ministro Adolfo Urso per il servizio sulle politiche spaziali e Musk

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e l’autore del servizio sulle politiche spaziali, trasmesso dalla Rai, sono stati querelati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Secondo il ministero, il servizio conterrebbe informazioni false e distorte, in particolare sull’ipotesi che la legge nazionale sullo spazio favorisca Elon Musk per un appalto legato al cloud satellitare del governo.

Querela del ministro Urso, le accuse a Ranucci

Come riportato da Adnkronos, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dichiarato che il servizio trasmesso da Report sostiene, senza alcun fondamento, che una disposizione della nuova legge spaziale sia stata “fatta apposta per far ottenere a Elon Musk un appalto per il cloud satellitare”.

Il Mimit ha contestato la ricostruzione proposta dalla trasmissione, ribadendo che l’Italia sta sviluppando un sistema satellitare autonomo, coinvolgendo attori nazionali, e non affidandosi esclusivamente a SpaceX.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk

Il ministero accusa inoltre Sigfrido Ranucci e l’autore del servizio di aver manipolato l’intervista rilasciata dallo stesso Urso, tagliandone selettivamente alcune parti e alterandone il senso complessivo. Per questo motivo, il ministro ha chiesto una rettifica immediata, minacciando di proseguire con la querela nel caso in cui Report non corregga pubblicamente le informazioni diffuse.

Il contenuto del servizio

Il servizio di Report, trasmesso sulla Rai, si concentrava sulla figura di Elon Musk, descrivendolo come il “braccio destro” dell’ex presidente americano Donald Trump, con legami politici ed economici di rilievo in Europa.

La trasmissione ha evidenziato il sostegno di Musk ai partiti di destra, inclusa Giorgia Meloni, e ha sollevato dubbi sulla sua crescente influenza nel settore delle telecomunicazioni e dello spazio, con particolare attenzione alla gestione delle comunicazioni militari italiane.

Report ha sostenuto che il governo italiano starebbe favorendo Musk nell’assegnazione di appalti strategici per le telecomunicazioni satellitari, una scelta che, secondo il programma, contrasterebbe con le strategie dell’Unione Europea, impegnata a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti in questo settore.

Il programma ha anche documentato le preoccupazioni di alcuni esponenti politici europei su questo tema.

Le reazioni e i precedenti di Report

La querela contro Sigfrido Ranucci e Report non è un caso isolato. In passato, il programma ha già dovuto affrontare azioni legali per servizi ritenuti controversi. Il Mimit ha sottolineato che Report è stato già costretto a rettificare e scusarsi pubblicamente in passato, e ha ribadito che il ministero tutelerà la propria reputazione in ogni sede opportuna.

Dal canto suo, Ranucci ha difeso l’operato della trasmissione, dichiarando che il servizio si basava su fonti verificate e documenti ufficiali.