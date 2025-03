Fugge in monopattino all'alt della polizia ad Andria e cade, Emanuele Mansi morto dopo giorni in coma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mentre andava in monopattino non si era fermato a un posto di blocco della polizia locale e fuggendo era poi caduto, battendo la testa. Ricoverato in ospedale, è morto dopo 9 giorni di coma. È la storia di Emanuele Mansi, 37enne pugliese deceduto nella notte in ospedale dopo l’incidente avvenuto ad Andria.

È morto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo Emanuele Mansi, il 37enne che lo scorso 13 marzo era rimasto vittima di un incidente stradale con il monopattino ad Andria.

Cadendo aveva battuto violentemente la testa: soccorso, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bonomo con un grave trauma cranico.

A nulla purtroppo sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita. Come riporta Agi, l’uomo è deceduto dopo quasi dieci giorni di coma.

L’incidente in monopattino ad Andria

L’incidente costato la vita ad Emanuele Mansi è avvenuto giovedì 13 marzo ad Andria in via Podgora, nei pressi del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito, il trentasettenne, con piccoli precedenti, viaggiava a bordo del monopattino e non si sarebbe fermato all’alt intimatogli da una pattuglia della polizia locale.

I vigili in sella agli scooter lo hanno quindi inseguito per le strade della città.

Caduto durante l’inseguimento della polizia

Durante l’inseguimento il 37enne avrebbe perso il controllo del monopattino finendo contro alcune auto in sosta.

Nel violento impatto l’uomo è volato a terra e ha battuto la testa sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico.

È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è deceduto dopo giorni in coma.

Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia della Questura di Andria.

La salma rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria: la procura di Trani potrebbe decidere di disporre l’autopsia sul corpo.