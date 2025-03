Spirale luminosa nel cielo avvistata in Italia è stata causata da un Falcon 9 di Space X, l'azienda di Musk

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una strana spirale luminosa nel cielo ha lasciato a bocca aperta tanti italiani e non solo. Moltissime sono state le segnalazioni sullo speciale avvistamento nel nostro Paese, in particolar modo da Veneto, Trentino e Lombardia. Il mistero sulla particolare formazione luminosa è stato presto svelato: a causarla è stato il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX avvenuto negli Stati Uniti d’America da Cape Canaveral.

Boom di segnalazioni per la strana spirale luminosa nel cielo in Italia

Una strana formazione luminosa nel cielo a forma di spirale ha tenuto con il naso incollato all’insù moltissime persone in diverse regioni d’Italia attorno alle ore 21 di lunedì 24 marzo. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dal Veneto, dal Trentino e dalla Lombardia.

Anche all’estero diverse persone hanno avuto modo di osservare questo particolare fenomeno: segnalazioni sono giunte anche dalla Francia e dal Regno Unito.

Fonte foto: ANSA

Dietro la spirale luminosa apparsa nel cielo in Italia e in altre zone d’Europa c’è Elon Musk: a creare la particolare formazione che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato, infatti, un razzo Falcon 9 di SpaceX, partito da Cape Canaveral nella giornata di lunedì 24 marzo.

Cos’era la spirale luminosa nel cielo vista in Italia

Come spiegato dal blog Passione Astronomia, all’origine della spirale luminosa apparsa in cielo in Italia (e non solo) c’è un razzo Falcon 9 di SpaceX partito da Cape Canaveral alle ore 18,48 italiane nell’ambito della missione 69 del National Reconnaissance Office (il Dipartimento della Difesa Statunitense). Nello specifico, si è trattato di un lancio militare di alcuni satelliti da ricognizione terrestre.

Ma come (e perché) si è formata la spirale? Il secondo stadio del Falcon 9, prima di rientrare nell’atmosfera, esegue una manovra di spurgo del carburante e dell’ossidante residui nei serbatoi. Il getto di questo materiale imprime al veicolo un movimento rotatorio che dà origine a una nuvola di gas a spirale.

Spirale nel cielo: il precedente alle Hawaii

Non è la prima volta che in cielo appare una strana spirale. Alla fine del mese di gennaio del 2023 fu avvistata alle Hawaii e anche in quel caso a crearla era stato il lancio di un satellite di navigazione nello Spazio da parte di SpaceX di Elon Musk.

In precedenza, altre persone avevano assistito a un fenomeno simile, anche in quel caso associato a un Falcon 9, in Nuova Zelanda.