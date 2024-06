Nessun Ufo nel cielo su Sicilia e Calabria, ipotesi Starlink dietro l'avvistamento misterioso nel Sud Italia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mistero in cielo tra Sicilia e Calabria, con numerosi utenti sui social che hanno postato video e foto dell’avvistamento di quello che sembrerebbe essere un ufo. Nella sera di domenica 23 giugno, infatti, è stata segnalata la presenza di un oggetto nei cieli del Sud Italia che ha tenuto tutti col naso all’insù.

Il misterioso avvistamento in cielo

Dalla Sicilia alla Calabria, da Bolognetta nel Palermitano fino alle segnalazioni in Puglia per l’oggetto misterioso che volava in cielo nella sera di domenica 23 giugno.

Una scia luminosa bianca, da tanti vista anche come un cerchio, ha fatto ipotizzare la presenza di un disco volante. Il pensiero è andato subito a un possibile ufo nei cieli nostrani.

Le segnalazioni, arrivate sui social, hanno sottolineato come l’oggetto non chiaramente identificato si muoveva a gran velocità, come se stesse “fuggendo” dagli occhi e dagli sguardi indiscreti di chi si era accorto.

Alcuni utenti hanno segnalato la presenza dell’oggetto anche a Malta.

Tutta colpa di Musk e Starlink?

Alieni? Sembrerebbe di no, in quanto potrebbe essere “colpa” di Musk.

Secondo quanto emerge, infatti, la strana presenza dalla forma allungata sarebbe un Falcon 9 di SpaceX lanciato nel pomeriggio dalla Florida con a bordo satelliti Starlink.

Cos’è Falcon 9 di Starlink

Il Falcon 9, meglio noto come Falcon 9 Block 5, è un razzo vettore che mette in orbita i satelliti Starlink. Si tratta di un razzo che, volando a bassa quota, è visibile durante il lancio.

Il razzo utilizzato, identificato come Booster B1078/11, è stato recuperato con successo sull’ASDS/ASOG (una nave drone di recupero) dopo aver completato il suo compito.