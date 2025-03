Astronauti 9 mesi nello Spazio, solo 5 dollari extra al giorno: quanto hanno guadagnato

Suni Williams e Butch Wilmore, gli astronauti rimasti nove mesi sulla Stazione spaziale internazionale, hanno ricevuto solo 5 dollari al giorno in più rispetto al loro stipendio base. La notizia ha suscitato la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Se necessario, pagherò di tasca mia”.

Quanto hanno guadagnato gli astronauti rimasti nello Spazio

Suni Williams e Butch Wilmore dovevano inizialmente restare solo 8 giorni sull’Iss, ma un problema alla navicella spaziale con cui erano arrivati ha impedito il loro rientro nei tempi stabiliti. Prima di rimettere piede sulla Terra, i due sono rimasti ben 286 giorni nello Spazio.

Per la loro inaspettata permanenza, hanno ricevuto uno “straordinario” di appena 5 dollari al giorno, senza indennità per i giorni festivi.

Fonte foto: ANSA

Butch Wilmore e Suni Williams

In totale i due avrebbero accumulato circa 1.430 dollari in più rispetto al loro stipendio base.

Gli astronauti sono considerati dipendenti federali in viaggio di lavoro e ricevono una diaria minima per le spese accessorie, per questo motivo Williams e Wilmore hanno ricevuto l’equivalente del costo di un caffè negli Stati Uniti o di uno snack alla macchinetta.

Alcune testate americane hanno riportato le parole di un ex dipendente della Nasa ora in pensione, Cady Coleman, che in passato è rimasto cinque mesi sull’ISS e aveva raccontato che lo stipendio di un astronauta è uguale a quello di un “qualsiasi dipendente federale in viaggio per affari“.

Come si calcola lo stipendio di un astronauta

Come riporta Fanpage, la Nasa paga le spese di viaggio, tra cui il trasporto, l’alloggio, il cibo e, appunto, un extra di circa 5 dollari al giorno, ma non è prevista alcuna altra somma aggiuntiva per gli straordinari.

Sul sito U.S. General Services Administration si legge che nel 2025 l’indennità massima per i viaggi federali è di 178 dollari al giorno, tra alloggio, cibo e spese accessorie. Che però nel caso dei due astronauti sono già a carico della Nasa.

In pratica se a Williams e Wilmore è stata applicata l’indennità minima, i due avrebbero preso poco più di mille dollari a testa, da aggiungere al loro stipendio annuale di circa 150mila dollari all’anno, come indicato sul sito della Nasa (non aggiornato al 2025).

Al contrario, se gli fosse stato applicato il massimo delle indennità di viaggio riconosciute ai dipendenti federali, al loro stipendio verrebbero aggiunti circa 50mila dollari a testa.

La reazione di Donald Trump

Le ipotesi dei media americani sull’indennizzo minimo che i due astronauti avrebbero ricevuto hanno catturato l’attenzione del presidente americano Donald Trump.

Rispondendo a una domanda, durante il consueto incontro con la stampa, l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che “se necessario” pagherà di tasca sua.

Trump sarebbe rimasto molto sorpreso riguardo alla modesta indennità giornaliera, sottolineando che non era stato informato della situazione. Per il presidente Usa la somma non sarebbe adeguata rispetto all’esperienza vissuta da Williams e Wilmore, la cui prolungata permanenza nello Spazio avrebbe provocato anche un invecchiamento cellulare accelerato.

La vicenda potrebbe portare la Nasa a cambiare le sue regole sull’equità del trattamento economico in situazioni eccezionali.