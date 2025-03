Scintille tra Alessandro Orsini e Tonia Mastrobuoni: "Deve stare un po' calma", "Lei un po' meno arrogante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scontro in diretta tv nell’ultima puntata di Piazzapulita su La7 tra il professore Alessandro Orsini e la giornalista Tonia Mastrobuoni. Al centro della lite la guerra in Ucraina e gli ultimi sviluppi con le trattative per arrivare a una tregua proposte dal presidente americano Donald Trump.

Scontro in tv tra Alessandro Orsini e Tonia Mastrobuoni

La lite è andata in scena durante la puntata di ieri, giovedì 20 marzo, di Piazzapulita, il talk show di La7 condotto da Corrado Formigli.

Nel corso della serata, parlando della guerra in Ucraina, non sono mancate scintille tra Alessandro Orsini, professore di sociologia generale all’Università Luiss di Roma, e Tonia Mastrobuoni, giornalista di Repubblica.

Fonte foto: IPA Lo scontro a Piazzapulita su La7 condotto da Corrado Formigli

I toni si sono scaldati quando Mastrobuoni ha chiesto al professore di spiegare la sua affermazione “Putin non attaccherà mai l’Europa“, su quali basi lo dice con “grande sicurezza”.

La lite a Piazzapulita

“Evidentemente lei non sa come sia il lavoro di un accademico, però non glielo posso spiegare adesso in due secondi”, le ha risposto piccato Orsini.

“Guardi che lei non risolve i problemi con l’arroganza“, ha replicato Mastrobuoni. “Risponda a una semplicissima domanda. Non mi sta rispondendo”.

“Secondo me lei deve stare un po’ calma, così a occhio”, ha quindi sbottato Orsini.

“E lei un po’ meno arrogante forse”, gli ha risposto Mastrobuoni. Quindi ancora il professore: “Più di lei è molto difficile”.

Chi è Tonia Mastrobuoni

Tonia Mastrobuoni è una delle giornaliste italiane più note e rispettate: è attualmente corrispondente dalla Germania per La Repubblica e si occupa di economia internazionale, diplomazia europea e geopolitica.

Nata nel 1971 a Bruxelles da genitori italo-tedeschi, in passato è stata inviata a Berlino per La Stampa e giornalista per la radio tedesca Westdeutscher Rundfunk. Ha inoltre collaborato con le agenzie di stampa Reuters e Apcom e con Il Riformista.

È autrice di diversi libri, tra cui una biografia politica dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Dal 2016 è sposata con la collega Maria Laura Rodotà.