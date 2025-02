Alessandro Orsini e il tweet shock su Giorgia Meloni: "Gengive più robuste per prendere calci in bocca"

Alessandro Orsini torna a scagliarsi Giorgia Meloni con un attacco violento sui social. Fa discutere il post pubblicato su X contro la premier, nel quale il sociologo allude ai “calci in bocca” che la presidente del Consiglio prenderebbe in Europa. Una provocazione che ha scatenato l’indignazione di diversi utenti.

Il post di Alessandro Orsini

“L’Europa si è irrobustita con l’arrivo di una grande leader come Giorgia Meloni. Infatti adesso ha gengive molto più robuste per prendere i calci in bocca” recita così il messaggio pubblicato suo profilo X dal professore di sociologia del terrorismo alla Luiss e direttore del centro per lo studio del terrorismo all’università Tor Vergata di Roma.

Un’uscita che ha provocato numerose reazioni, tra i commenti ironici e divertiti di alcuni follower e la censura arrivata da molti altri account.

L’indignazione degli utenti

“Caduta di stile” scrive un utente, “battuta da bar, mentre si beve un bianchino e si mangia un focaccione, non quella di uno che si dice ‘studioso'” è la risposta di un’altra.

“Prof, cosa scrive? Che linguaggio è?” si legge ancora sotto al post, mentre un utente commenta: “Ma che problemi ha Professore? Da un certo momento in poi ha iniziato ad esprimersi come un bullo di quartiere. Consideri seriamente l’idea di andare un po’ in analisi”.

Gli attacchi contro Meloni

Alessandro Orsini non è nuovo agli attacchi contro Giorgia Meloni. In occasione della liberazione della giornalista Cecilia Sala, il sociologo è andato controcorrente, sostenendo che il contributo dato alla premier alla risoluzione della crisi è stato “inesistente”.

Per il professore “l’Iran ha chiesto a Meloni di fare alcune cose e Meloni le ha fatte”, facendo riferimento allo scambio con l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini.

La premier “si è semplicemente piegata alle ritorsioni dell’Iran, di cui ha accettato le richieste integralmente” è stata l’opinione di Orsini, anche perché, aveva affermato, “i rapporti di forza la ponevano in un angolo”.