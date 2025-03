Angelica Montini contro Fedez "ossessionato" nell'audio diffuso da Fabrizio Corona: "Manda messaggi deliranti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuova puntata della telenovela dei Ferragnez, firmata Fabrizio Corona, sulla relazione tra Fedez e Angelica Montini durante il matrimonio con Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi, che aveva promesso al rapper di vendicarsi dopo la vicenda dell’ammonimento del questore, ha diffuso una conversazione con Angelica Montini in cui la ragazza spiega di aver deciso di troncare la storia con Fedez perché lui avrebbe sviluppato una “ossessione” nei suoi confronti.

La telefonata tra Angelica Montini e Fabrizio Corona

Nell’ultima puntata del suo format su YouTube, Fabrizio Corona ha pubblicato una serie di telefonate registrate inedite, tra cui una tra lui e Angelica Montini.

Una conversazione che sarebbe avvenuta dopo la fine della relazione tra la 26enne e Fedez, parte della quale era stata già pubblicata negli episodi precedenti.

Cosa dice Montini su Fedez

Nella telefonata con Corona Angelica Montini si sfoga e esprime la sua preoccupazione per Fedez: “Io gli voglio bene, in tutti questi anni non è mai uscito niente solo perché tengo a lui”.

“È solo e ho paura che si stia iniziando a drogare, mi manda messaggi deliranti“, dice in lacrime.

Corona sminuisce, dice che il rapper non si droga: “Il suo problema è che ha un’ossessione compulsiva nei tuoi confronti, dovuta dal fatto che lui è veramente una persona sola, piena di problemi, insicura”.

E lei conferma: “Lo so, è ossessivo compulsivo, io ho paura”.

Montini: “Mi manda messaggi deliranti”

La conversazione si sposta poi sul motivo della rottura tra lei e Fedez. Corona parla di alcuni messaggi del rapper in cui accusa la ragazza di averlo sfruttato per i propri scopi.

Angelica Montini nega: “Con lui stavo bene, fino a quando ha cominciato a farmi paura, veramente tanto. Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera”.

“Stanotte mi ha scritto una caterva di messaggi deliranti e io gli ho scritto che non provo più queste cose per lui, dopo mi ha scritto: ‘Mi fai schifo’. Come fai ad amare una persona così? Io l’ho amato, ma ora non più”.

Alla telefonata poi si aggiunge Fedez, con il rapper e la sua ex che continuano a litigare.

La conversazione si conclude con l’intervento dell’assistente del cantante, che si rivolge così a Montini: “Fede ha sicuramente esagerato, ma sicuramente come vi siete comportati vicendevolmente non vi ha fatto bene”.