Fedez contro Fabrizio Corona per il caso Angelica Montini: "Errore parlare con lui, commessa una sciocchezza"

Fedez racconta la sua verità e fa un parziale mea culpa: dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su una relazione, prima e durante il matrimonio, con l’influencer Angelica Montini, il rapper ha deciso di fare una dichiarazione per aggiustare il tiro, ammettendo al contempo di avere commesso “tanti errori” di cui ora paga le “conseguenze”.

Fedez e Angelica Montini

Fedez ha affidato il suo sfogo a una storia di Instagram, in cui ha deciso di mettere “qualche punto fermo”.

Prima di tutto, il rapper smentisce la voce secondo la quale sarebbe stato tentato di lasciare Chiara Ferragni sull’altare.

Fonte foto: IPA

Nella combo: Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona

“Ho scelto Chiara con convinzione, – dice – l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia”.

L’incontro fra lui e Angelica Montini, dice, sarebbe avvenuto “pochi mesi prima del matrimonio”. “Ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite”, scrive il cantante senza entrare nello specifico.

Poi il riavvicinamento “in un momento di difficoltà personale” senza premeditazioni dopo che il matrimonio aveva già “affrontato crisi profonde” che Fedez e Chiara Ferragni non erano riusciti a risolvere.

Il ruolo di Fabrizio Corona nel caso Fedez-Montini

E qui entra in ballo Fabrizio Corona: “Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio e un’amica comune a loro due”.

“Una sciocchezza – scrive il cantante – in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni”, aggiunge entrando in polemica con Corona.

“Non sono mai stato un santo, – ammette – ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte. Oggi metto un punto. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato“.

Poi la necessità di andare oltre: “Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, voglio scegliere la realtà“, conclude Fedez.

La rivelazione di Fabrizio Corona

Fra le varie rivelazioni fatte da Corona, che hanno spinto Fedez a prendere posizione, c’è quella secondo la quale il cuore del rapper sarebbe stato diviso a metà fra Angelica Montini e Chiara Ferragni: “Io ne ho parlato con Federico e lui mi ha detto che amava realmente Chiara“, ha dichiarato Corona. “Io gli ho chiesto allora come mai ha detto ti amo anche all’altra. Lui mi ha detto che le amava entrambe“.

Nel suo podcast intitolato Falsissimo, Corona ha sostenuto che Angelica Montini fosse fidanzata e nonostante ciò fosse una presenza fissa nella vita di Fedez.

La rottura, sostiene Corona, sarebbe arrivata dopo il caso del pandoro Balocco. Fedez avrebbe provato a stare vicino a Chiara Ferragni, ma “lei non lo ascoltava, per questo è uscito e si è riappropriato della sua vita”.

Fedez avrebbe inoltre confessato il tradimento per errore, in un letto d’ospedale intontito dai farmaci: “Lui parla con lei, ma a un certo punto lui è convinto di parlare con me. E cosa fa? Racconta tutta la storia con quella ragazza. Peccato che quella storia era durante il matrimonio. A un certo punto si rende conto di non parlare con nessuno, prende il cellulare e legge “sei uno stronzo di merda'”.

La versione di Chiara Ferragni

Tale versione viene smentita da Chiara Ferragni, che in una lunga lettera su Instagram ha esposto la sua verità: “Ho sentito dire tante volte che l’avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio ‘danno d’immagine'”.

Secondo la versione di Chiara Ferragni, l’amore fra Fedez e Angelica Montini sarebbe sempre proseguito su un binario parallelo anche durante il matrimonio: “… qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente”.

