Corona e il tradimento di Fedez con Angelica Montini, la confessione a Chiara Ferragni per errore

La donna misteriosa con cui Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni anche durante il matrimonio ha un nome. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona che, in possesso di audio, foto e video, ha svelato che la ragazza che ha fatto perdere la testa al cantante è Angelica Montini. La giovane, conosciuta a Milano, avrebbe avuto una storia col rapper poco prima che iniziasse l’amore con Chiara Ferragni, ma i due si sarebbe sentiti e visti anche durante il matrimonio dei Ferragnez. E Chiara sarebbe venuta a conoscenza del tradimento per caso.

Il retroscena sui tradimenti di Fedez

Nel corso di Falsissimo, il progetto che sbeffeggia su Youtube Verissimo, Fabrizio Corona ha deciso di raccontare la storia della coppia più seguita d’Italia. Parlando di Chiara Ferragni e Fedez, l’ex re dei paparazzi ha svelato di essere a conoscenza dei tradimenti del cantante.

Il rapper, infatti, prima di conoscere Chiara avrebbe conosciuto una ragazza che, successivamente, avrebbe frequentato anche negli anni di fidanzamento e poi matrimonio con l’imprenditrice.

Una storia parallela, con lui e lei che si vedevano in gran mistero e senza occhi indiscreti. Tanto che nessuno aveva mai pensato potesse esserci un tradimento.

Chi è Angelica Montini

La ragazza misteriosa, ha raccontato Fabrizio Corona, è Angelica Montini.

Come svelato da Corona, Montini “è il prototipo della ragazza che io odio e che anche Fedez odia, perché è la classica ragazza figlia di papà con genitori ricchi e che frequenta il circolino della Milano bene. Quella radical chic che va nei ristorantini”.

Federico conosce Angelica prima di mettersi con Chiara e la frequenta durante il rapporto con Chiara. Lei aveva una storiella, si dichiara non fidanzata. Frequenta Fedez. Angelica poteva distruggere tutto

Chiara Ferragni e la scoperta del tradimento

Chiara Ferragni, racconta Corona, era all’oscuro di tutto.

Fin quando, dopo la serata complicata di Sarà Sanremo, lo stesso Fedez avrebbe ammesso i tradimenti. Ma commettendo un grave errore.

Corona, che nella quarta puntata di Falsissimo ha raccontato quanto successo nel dietro le quinte, ha reso nota una chiamata all’indomani degli episodi svelati.

La mattina dopo Federico è stato messo sotto flebo e tontolone prova a cercare conforto nella madre dei suoi bambini, Chiara Ferragni. Quella mattina per caso Chiara chiama per i suoi figli. Lui parla con lei, ma a un certo punto lui è convinto di parlare con me. E cosa fa? Racconta tutta la storia con quella ragazza. Peccato che quella storia era durante il matrimonio. A un certo punto si rende conto di non parlare con nessuno, prende il cellulare e legge “sei uno stronzo di merda”. Federico aveva appena rivelato a sua moglie che aveva sempre avuto, e forse amato, un’altra donna.

La chiamata prima del matrimonio

Angelica Montini, svela Corona, avrebbe anche avuto l’occasione di bloccare sul nascere il matrimonio dei Ferragnez, con una chiamata pochi istanti prima delle nozze tra i due.

“In tutti questi anni non è uscito niente perché io sono una delle poche persone che gli vuole bene e che tiene a lui” si sente in un audio della giovane mandato in onda.

Ma Corona è più diretto: “Cinque minuti prima di sposarsi Fedez chiama Angelica e le dice “Io amo te, se me lo chiedi io lascio tutto”. E lei? Rispose “anche io amo te, ma sono pronta a stare qui in disparte”. Parole che ci conferma lui e anche lei”.