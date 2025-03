Fabrizio Corona querela Fedez per diffamazione, minacce e tentata estorsione: "La più grande figura di m****"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabrizio Corona presenterà una querela contro Fedez per diffamazione, minacce e tentata estorsione. Lo ha annunciato lo stesso ex “Re dei Paparazzi” in una Storia su Instagram, dopo che è emersa la notizia della richiesta di ammonimento nei confronti dello stesso Corona formulata dal cantante.

Fabrizio Corona querela Fedez: l’annuncio

Fabrizio Corona ha annunciato l’intenzione di sporgere querela contro Fedez in una Storia pubblicata su Instagram nel tardo pomeriggio di domenica 16 marzo.

L’ex “Re dei Paparazzi” ha scritto: “A proposito della richiesta di ammonimento che ho ricevuto su iniziativa di Fedez, letto il contenuto, e letto quanto viene pubblicato dalla stampa e sui social, farò quello che non volevo fare: querelerò Federico Lucia per diffamazione e minacce, perché ho le prove di quanto ho scritto e detto. Non ho commesso nessuno stalking. Nessuno può fermarmi dal dire e pubblicare la verità, tanto meno minacciando azioni giudiziarie basate sul nulla e anzi smentite da documenti scritti e orali”. Corona ha poi aggiunto: “Proprio per questo aggiungerò una querela per tentata estorsione a lui e al suo avvocato“.

L’attacco di Fabrizio Corona a Fedez

Nella Storia pubblicata su Instagram, Fabrizio Corona ha fatto anche sapere che la puntata di Falsissimo intitolata “Speciale Curva Sud: gli ultras e la scena rap e tutta la verità su Fedez” andrà regolarmente in onda.

Corona ha poi scritto: “Federico Lucia farà la più grande figura di m**** colossale nei confronti dei suoi fan, delle sue donne (a detta sua amate) e di quei ragazzi che lo idolatrano”.

La richiesta di ammonimento per Corona presentata da Fedez

La Storia di Fabrizio Corona è stata pubblicata a poche ore dalla pubblicazione della notizia della richiesta di “ammonimento” del Questore di Milano nei confronti dell’ex “Re dei Paparazzi” presentata da Fedez.

A Fabrizio Corona è arrivata la notifica della richiesta. A proposito di ciò, l’avvocato Ivano Chiesa, difensore dell’ex agente di fotografi, aveva spiegato in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ANSA che il suo assistito stava “riflettendo su cosa fare”.

Poi è arrivata la Storia di Instagram di Fabrizio Corona con l’annuncio dell’intenzione di querelare Fedez per diffamazione, minacce e tentata estorsione.