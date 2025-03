Selvaggia Lucarelli insultata da Fabrizio Corona, deputata Pd la difende in Parlamento: "Cultura dello stupro"

I violenti attacchi di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli durante lo spettacolo teatrale “Gurulandia” hanno fatto indignare il web e anche la politica. Sull’accaduto, la deputata Eleonora Evi del Pd ha presentato un’interrogazione parlamentare: “Quella è cultura dello stupro”.

Il post della deputata su Selvaggia Lucarelli

La deputata Pd ha pubblicato l’intervento alla Camera sul suo profilo Facebook intitolando il post “Cultura dello stupro”. Evi si chiede “perché è grave e disgustoso quello che è successo a Selvaggia Lucarelli e va ben oltre il caso che travolge la vita e la dignità di una singola donna?”.

La risposta è perché in realtà “si tratta della solita normalizzazione della violenza contro le donne. Gli insulti vengono derubricati a scherzo e gli atti sessuali simulati vengono minimizzati perché, dai, alla fine è solo goliardia. No. Non è così”.

Fonte foto: ANSA

Selvaggia Lucarelli

“Quella è cultura dello stupro, è violenza – scrive la deputata – è un pezzo tossico del patriarcato. Che non può avere un palcoscenico soprattutto in un grande teatro italiano. Ecco perché ho voluto ribadirlo in aula e chiedere se il governo intende accettare tutto questo, senza nemmeno un briciolo di indignazione”.

Il video dell’intervento alla Camera

Nel video la parlamentare spiega che “una vomitata d’insulti, body shaming, atti sessuali mimati su di un cartonato raffigurante una donna” messi in scena sul palcoscenico di due importanti teatri italiani non è solo un fatto grave e disgustoso che ha colpito una singola donna, “c’è in ballo molto di più, ha a che fare con ciò che accade a tutte le donne, su ciò che consideriamo normale che possa accadere”.

Evi sottolinea che lo spettacolo messo in scena da Fabrizio Corona “non era satira, perché non era una critica o comunque non era fatta nei confronti dei potenti, non era comico, nonostante molte persone in sala abbiano trovato divertente quel siparietto” ma si trattava “solo ed esclusivamente di cultura dello stupro, violenza verbale e becera volgarità“.

“Ancora una volta – prosegue la deputata nel suo intervento alla Camera – è la tossicità del patriarcato. Davanti a tutto questo non possiamo più pensare di sottovalutare, di ignorare e di tacere. Per questo ho voluto prendere parola e abbiamo presentato un’interrogazione al Governo”.

Evi si chiede se c’è qualcosa che l’esecutivo possa fare per evitare la diffusione di messaggi intrisi di violenza e di body shaming a partire anche dai principali teatri italiani.

Lo show di Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli

A parlare di quanto era accaduto in scena al teatro Nazionale di Milano e, prima, all’Alfieri di Torino, era stata proprio Selvaggia Lucarelli sulle pagine de Il fatto quotidiano e nella sua newsletter.

L’autrice, su Instagram, aveva condiviso anche delle storie con alcuni spezzoni di audio dello spettacolo di Fabrizio Corona.

Il fotografo l’avrebbe definita “str…a e grassa” e “sposata con uno che ha spinto una persona al suicidio”. Durante lo show avrebbe preso un cartonato raffigurante Selvaggia Lucarelli sdraiandocisi sopra e baciandolo.

La scrittrice aveva parlato di “un’aria tossica e pericolosa” e di “clima d’odio” che persone come FabrizionCorona creerebbero, a suo dire, provocando anche ansia e paura nelle persone.