Fabrizio Corona sulla morte di Papa Francesco, un video lo inchioda: "Audio e foto finti, se è vivo mi ritiro"

Le dimissioni di Papa Francesco dopo il lungo ricovero al policlinico Gemelli di Roma hanno fatto diventare virale un video in cui Fabrizio Corona affermava di essere certo della morte del Pontefice. L’ex “Re dei Paparazzi”, nel filmato, aveva anche aggiunto di essere pronto a ritirarsi nel caso in cui fosse emersa una prova di Bergoglio in vita.

Cosa aveva detto Fabrizio Corona sulla morte di Papa Francesco

Il video tornato virale nelle scorse ore ritrae Fabrizio Corona durante un suo intervento in pubblico, in cui ha affermato: “Il Papa è morto da due mesi. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita. Quest’immagine non uscirà mai perché il Papa è morto”.

Corona aveva poi aggiunto: “Ditemi se è normale che in cinque mesi è uscito un audio finto e una foto finta, di profilo. Ma vi sembra normale? Siamo nel 2025. C’è una foto di lui di profilo. Non è lui!”.

Papa Francesco sul balcone dell’ospedale Gemelli di Roma prima delle dimissioni.

Il retroscena di Cazzullo sulla fake news sulla morte di Papa Francesco

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha commentato le voci sulla morte di Papa Francesco che circolavano durante il suo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma.

Cazzullo ha scritto: “Non sono stati soltanto gli influencer gaglioffi e buffoni a diffondere la voce secondo cui il Papa era morto. Ai giornali sono arrivate notizie false anche da fonti considerate autorevoli“.

Il giornalista ha fornito una doppia interpretazione di quanto avvenuto: “Questo fa pensare che Francesco, oltre che molto amato, sia anche molto odiato. O forse il protagonismo e il narcisismo ormai soffiano ovunque, e c’è sempre qualcuno che vuol essere il primo ad averlo detto, a costo di dire una cosa non vera”.

Come sta Papa Francesco

Annunciando le dimissioni dall’ospedale di Papa Francesco, il professore Sergio Alfieri, dell’equipe medica del Gemelli, ha spiegato che il Pontefice “chiedeva da giorni di tornare a casa” e ha precisato che “serve tempo per eliminare l’infezione polimicrobica”.

È stato spiegato che “non c’è più la polmonite bilaterale”, che è stata “risolta”, ma il “virus polimicrobico permane”. È per questo, ha aggiunto ancora il professor Alfieri, che “occorrono due mesi di convalescenza“.

Papa Francesco è apparso dimagrito al momento delle dimissioni e nel tragitto in automobile verso Santa Marta ha fatto ricorso ai naselli per l’ossigeno.

