Morto il virologo Giovanni Maga in prima linea nella lotta al Covid: era direttore di un dipartimento del Cnr

È morto a 59 anni Giovanni Maga, virologo e direttore del dipartimento di Scienze biomediche del Cnr. Nato a Pavia nel 1965, Maga è scomparso dopo una lunga malattia. In prima linea contro il Covid-19, lo scienziato ha dedicato la carriera alla ricerca sulle infezioni virali e alla divulgazione scientifica, con un ruolo cruciale nello studio del Dna e della resistenza ai farmaci antivirali.

Chi era Giovanni Maga

La notizia della morte di Giovanni Maga, avvenuta sabato 22 marzo dopo una lunga malattia, è stata diffusa dal Cnr. Maga avrebbe compiuto 60 anni il 30 maggio del 2025.

Con oltre duecento pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e numerosi brevetti, il virologo ha consacrato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione della scienza.

Dopo la laurea in Scienze biologiche nel 1984 ha proseguito gli studi con un master in genetica nel 1990 e una specializzazione in Genetica applicata nel 1993. Tra il 1993 e il 1996 ha lavorato in Svizzera, presso l’Istituto di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università di Zurigo.

Rientrato in Italia nel 1997, ha avviato un lungo percorso professionale all’interno del Cnr, diventando una figura di riferimento nel suo campo.

Il Cnr e il Covid

Nonostante la diagnosi ricevuta a metà del 2023, il virologo ha continuato instancabilmente a lavorare su progetti di ricerca di rilievo nazionale.

L’operato di Giovanni Maga è stato cruciale nello studio delle patologie infettive e della biologia molecolare, con approfondite analisi sulla replicazione del Dna, sulle infezioni virali e sulle strategie di contrasto alla resistenza ai farmaci antivirali.

Maga è noto anche per essere stato, durante la pandemia di Covid-19, un punto di riferimento grazie alle sue numerose interviste e analisi diffuse dai principali media nazionali e locali.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte dello scienziato, a partire dal Cnr. “La scomparsa del nostro direttore Giovanni Maga mi addolora profondamente” ha espresso la presidente Maria Chiara Carrozza.

“Il Cnr perde uno stimato professionista che ha dedicato all’Ente lunghi decenni di studio e lavoro in un settore di grande e immediato impatto per la collettività.”

“Da direttore di istituto prima e di dipartimento poi, Giovanni Maga ha lasciato un’impronta indelebile in un ambito strategico quale quello delle scienze biomediche, contribuendo al progresso della ricerca grazie al suo spirito innovativo e alla sua dedizione” ha aggiunto Carrozza, ricordando inoltre “la sua abilità nel comunicare complesse nozioni in modo accessibile, favorendo la diffusione della conoscenza e dell’informazione basata su evidenze scientifiche”.