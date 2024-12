Malore per Fabrizio Pregliasco e paura dopo una caduta, ricoverato in ospedale: come sta il virologo

Fabrizio Pregliasco ha avuto un malore e si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A riferirlo è lo stesso virologo, che in un’intervista ha raccontato di essere “caduto in terra” e di aver “avuto qualche piccolo guaio“, senza andare oltre. Tuttavia, stando alle sue parole, le condizioni di salute sarebbero buone.

Fabrizio Pregliasco in ospedale

Fabrizio Pregliasco si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un malore. Lo ha riferito lo stesso virologo in un’intervista rilasciata in collegamento telefonico con Un Giorno da Pecora.

Le sue parole: “Sono al Pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato”.

Fonte foto: ANSA Il virologo Fabrizio Pregliasco ha avuto un malore e si trova ricoverato al San Raffaele di Milano

I conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauri, che lo hanno contattato per chiedergli delucidazioni sui contagi del Covid durante le feste e un parere sul Nuovo Codice della Strada, non erano al corrente delle sue condizioni di salute e si sono scusati.

Il virologo ha risposto: “Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata”. Quindi i conduttori gli hanno chiesto come sta e Pregliasco ha risposto: “Per ora bene, via, vediamo come va”.

Il malore

Sui motivi del ricovero e sulla tipologia di malore accusato Fabrizio Pregliasco ha mantenuto un certo riserbo. Al telefono con Un Giorno da Pecora ha spiegato: “Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui”.

Tuttavia il virologo non ha rinunciato ad esprimersi su quanto in sua conoscenza sul Covid-19. Considerato l’approssimarsi del periodo natalizio ha consigliato di “utilizzare la mascherina e farsi il Covid test prima dei pranzi e dei cenoni natalizi” specialmente ai cittadini con “dei soggetti fragili in famiglia“.

Le previsioni sul picco influenzale

Recentemente Pregliasco ha messo in guardia sul picco dell’influenza stagionale. Quest’anno i contagi sono a rilento, soprattutto perché il virus A/H1N1 scatenante la variante spagnola è ormai noto all’organismo dei cittadini italiani.

Tuttavia il virus A/H3N2 è in agguato, e durante le feste di Natale e Capodanno – quando ci si scambiano gesti di affetto e si accorciano certe distanze – i contagi potrebbero trovare nuova carica. Per questo motivo il picco potrebbe arrivare a gennaio, con la riapertura delle scuole.