Angelo Russo morto in un incidente in moto a Castellammare di Stabia: era il virologo del Cardarelli di Napoli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto con la propria moto a Castellammare di Stabia, Angelo Russo, medico virologo di 39 anni in servizio presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli. L’uomo è andato a sbattere contro delle auto in sosta, indagini in corso da parte delle Forze dell’Ordine.

L’incidente di Angelo Russo

È avvenuto nella prima serata di ieri – martedì 4 settembre 2024 – intorno alle ore 20:00, un incidente in via Tavernola, nei pressi del centro cittadino di Castellammare di Stabia, comune facente parte della città metropolitana di Napoli, in Campania.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, sulla strada procedeva una motocicletta con alla guida un uomo di 39 anni che, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro alcune auto in sosta nei pressi di una farmacia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Castellammare di Stabia, dov’è avvenuto l’incidente nel quale è morto il 39enne Angelo Russo

Il conducente del mezzo, un uomo di 39 anni originario di Gragnano (Napoli), Angelo Russo, dopo aver perso il controllo della motocicletta ed aver colpito le auto parcheggiate, è stato sbalzato via dalla sella del suo motociclo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, giunto tempestivamente data la breve distanza dall’ospedale di Castellammare di Stabia, e gli agenti della Polizia Municipale.

L’equipe sanitaria giunta sul posto non ha potuto però far nulla per il 39enne motociclista, che con molta probabilità è morto in seguito all’impatto tra il suo mezzo e le automobili in sosta. Il suo decesso è stato dichiarato sul posto.

Angelo Russo era un medico virologo presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli. La sua salma è stata posta sotto sequestro e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

La dinamica dell’incidente

E, mentre sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la morte del giovane virologo, una persona conosciuta anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero, la Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Oltre ad aver ascoltato alcuni testimoni, gli agenti potrebbero anche ricorrere alle immagini riprese da eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Molte le ipotesi al vaglio degli agenti, dalla velocità sostenuta alle possibilità di un improvviso malore o dell’attraversamento inaspettato di un animale sulla carreggiata. Saranno le indagini e l’autopsia a fornire maggiori risposte sulla morte di Angelo Russo.